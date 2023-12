Többhetes szünet után ismét pályára lépett az NB I/B.-s bajnoki cím elsőszámú várományosa, a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia gárdája. Vida Gergőék a pauza alatt sem pihentek, gőzerővel készültek a vasiak utolsó idei hazai találkozójára. Beiktattak a menetrendbe egy edzőmecset is, amit az NB I.-es NEKA ellen végül elég simán nyert meg az SZKKA (34-28). Pődör Rebekáék soron következő bajnoki ellenfele az FTC U19-es gárdája volt, amelynek keretét fiatal tehetségek alkotják.

A mérkőzést SZKKA-gólok nyitották, szám szerint zsinórban három, Menczer révén sikerült megszereznie első találatát a kis Fardinak az ötödik percben (3-1). Szépen lassan fokozatosan növelte előnyét a vendéglátó szombathelyi csapat. A 14. percben Pődör Blanka harmadik góljával először vezetett öt találattal az SZKKA (9-4). A hazaiak kénye-kedve szerint alakult a találkozó, ám a félidő utolsó 10 percében váratlanul életjelet kezdett mutatni a fővárosi alakulat. Már hat góllal is vezetett az SZKKA (12-6), amikor hirtelen apadni kezdett a vasi fór és véül három gólra tudott visszazárkózni az FTC U19 (16-13).

Szünet után Pődör Rebeka találatára Tóth Anna révén még válaszolt a vendég gárda, ám ezután egy 6-0-ás szériát repesztett az SZKKA (23-14). A fővárosiak erejéből már csak szépítgetésre futotta, komoly veszélyt innentől már cseppet sem jelentettek a SZKKA-ra. A bajnoki edzőmeccsé avanzsálódott. A Pődör-lányok mellett Kazai is becsülettel termelte a gólokat, de Szmolek és Varga Nikolett is nagy kedvvel játszott. A 45. percben már 12 góllal járt előrébb a házigazda (30-18). Teljesen kiesett a meccs ritmusból az FTC U19, amely csak nyomozta a játékot. Balogh Petra kétperces kiállítását sem tudta kihasználni a fővárosi csapat. Bartók Dorina gólja után ismét egy hosszabb, hatperces gólcsend következett vendég oldalon, miközben a hazaiak valóságos gólfiesztát rendeztek. Az említett hatperces vendég gólcsend alatt újabb 6-0-ás sorozatot produkált az SZKKA, ezzel egyre inkább úgy festett, hogy meglehet a felek közti 20 gólos különbség. Az 59. percben Szmolek talált be ismét, amivel az állás 41-21-re módosult az eredményjelzőn. Az utolsó másodpercekben még Gönczöl és Böhm is beköszönt, kiütötte a szombathelyi alakulat fővárosi riválisát. A SZKKA 73 százalékban használta ki kínálkozó helyzeteit, míg a kapuban Csatlós 42 százalékos, Christe pedig 82 százalékos védési hatékonysággal tette hozzá a magáét a sikerhez. Ezzel 12. győzelmét aratta az idényben Vida Gergő gárdája, amely továbbra is hibátlanul vezeti a tabellát.