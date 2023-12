Egy hetet töltött Angliában az Illés Akadémia U13-as játékosa, Majlinger Máté. A fiatal futballista az egy hét alatt négy mérkőzésen is lemérhette, hol is tart, hiszen angol klubcsapatok ellen küzdhetett - adta hírül oldalán az Illés Akadémia.

- Liverpool külvárosban, Southportban voltunk elszállásolva. Négyen voltunk egy apartmanban: egy újpesti srác mellett két szlovák társam volt. Utóbbiakkal az angol volt a közös nyelv, ami alapvetően jól megy, ráadásul most igazán élesben gyakorolhattam.

Most először voltál Angliában?

- Először jártam és nagyon élveztem az egész időszakot. Egy hetet töltöttünk kint, ami a sok program miatt nagyon hamar eltelt. Korábban már ültem repülőn, akkor Madridban jártam.

Miképpen alakult szakmailag a túra?

- Két edzés és négy felkészülési mérkőzés szerepelt a programban. A tréningeket egy Premier League akadémiai edző, illetve a ProSoccerGlobal egyik edzője tartotta számunkra. Az első edzőmeccsen a Blackburn Rovers ellen játszottunk: 5–4-re győztünk, az ötödik gólt én szereztem. Először kicseleztem egy ellenfelet, majd egy jó háromszögelés után átvettem a labdát és 10 méterről a kapus feje fölött a léc alá rúgtam – a mérkőzés után a játékomhoz és a gólomhoz is külön gratulált az ellenfél edzője! Meccseltünk a Derby County és a Leeds United U13-asaival és a Salford City U14-esei ellen. Jobbhátvédként játszottam: a fő feladatom a védekezés volt, nem engedhettem meg, hogy bárki elmenjen mellettem! Ha pedig labdát szereztünk, akkor az előrejáték támogatását várták el tőlem. Két meccset 8+1-es felállásban szűkebb játéktéren, két meccset pedig klasszikus felállással, nagypályán játszottunk.

A csapattársaidnak miről mesélsz legszívesebben, mi az, amit megosztasz velük azért, hogy ők is tanuljanak belőle?

- Nagyon gyors volt a játék, mindenki előrefelé futballozott, a labdavesztés után pedig azonnal megtörtént a visszatámadás, soha nem volt pihenő. Az edzések rövidebbek és pörgősek, megállás egyszer sincsen még egy pillanatra sem.

Milyen kirándulások színesítették a programot?

- Az egyik leginkább meghatározó az Anfield Road-on tett látogatásunk volt. Megnéztük a Liverpool-múzeumot, stadiontúrán vettünk részt és a hazai öltözőben Szoboszlai Dominik helyére is leülhettem! Jártunk Manchesterben a Nemzeti Futballmúzeumban is, míg a Derby County elleni találkozót követően az ellenfél edzője bevitt minket a Pride Park Stadionba. Óriási élmény volt ez az angliai hét, ez pedig még inkább motivál abban, hogy napról napra jobban teljesítsek!

A programról Hadnagy Zsolt, az Illés Akadémia vezető tehetségkutatója is pozitív véleménnyel volt.

- Miután Máté sikeresen szerepelt a nyári budapesti kiválasztó napon, valamint bekerült az Angliába utazók közé, az úton való részvételét – Bakos Roland szakmai igazgatóval egyeztetve – mi is támogattuk. A külföldi tapasztalatszerzés rendkívül fontos: többek között ezért is indítottuk el a Covid-időszakot követően a nyárnyitó nemzetközi tornát két korosztály számára is. Ez az angliai túra pedig nem csak a résztvevőnek – ezúttal Majlinger Máténak – hanem jelenlegi csapattársainak és a nála fiatalabb Illés Akadémia-játékosoknak is rendkívüli motivációt jelent, hiszen a fokozatosan kitűzött célok segítik őket a labdarúgó-karrierjük építésében – mondta Hadnagy Zsolt.