A Magyar Távirati Iroda (MTI) sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Gyorsasági görkorcsolyában Gardi Dominika (Tornádó Team Szeged) mellett a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola (SZoSI) tehetségét, Szélinger Benjamint választották meg az év legjobb görkorcsolyázójának.

- Először a csapat hivatalos közösségi oldalán láttam meg, hogy milyen megtiszteltetés ért, abszolút meglepődtem, mert nem számítottam rá - nyilatkozta lapunknak Szélinger Benjamin, a SZoSIa görkorcsolya szakosztályának fiatal kiválósága. - Nagyon jó érzéssel töltött el az elismerés, ami egyben egy visszacsatolás, hiszen ebből is látszik, hogy a befektetett munka meghozta gyümölcsét. Az edzések, illetve a versenyeken elért eredmények is jelzik, hogy jó úton haladok, haladunk, és ezt az utat kell folytatnom.

Ez év áprilisának végén Európa legjobbjai és több tengerentúli koris ellen küzdöttek a SZoSI sportolói. A Boros Flóra, Szabó Laura és Szélinger Benjamin alkotta trió először állt rajthoz ezen a versenyen, ezért hatalmas volt az izgalom. A junior korú Benjamin nem izgulós típus, de lehetett rajta látni az izgalom nyomait. Sajnos a legjobb futamán versenytársai nem várt módon indultak meg a pontozásos hosszútávon, ezért Beninek egyedül kellett folyamatosan erős tempóban felkorizni a mezőnyhöz. Nagy menet volt! Legjobb eredménye: 75. hely. Július 17-23. között Franciaországban, Valence de Agentben rendezték a Görkorcsolya Európa-bajnokságot, amelyen szintén részt vett Benjamin. 17 országból 350 versenyző állt rajthoz a versenyen, amelyben pálya-, utcai és marathon számokat rendeztek. Szélinger az egykörös utcai futamon a 19., az 500 méteres távon pedig a 20. pozíciót szerezte meg, míg a marathoni távon tisztességgel helytállt. A SZoSI görkorcsolyázója a külföldi megmérettetések mellett hazai környezetben, a felnőtt országos bajnokságon is szerepelt, amelyen szép eredményeket ért el.

- Nehéz, kihívásokkal teli esztendőn vagyunk túl, amelyet nagyon kemény alapozással kezdtünk, sokszor jártunk külföldön különféle versenyeken, illetve most télen is kimegyünk majd edzőtáborozni - folytatta Szélinger Benjamin. - Az első versenyek egyike volt az idei nyár elején a tiroli torna, ami egész jól sikerült, 1000 méteren 24. lettem viszont a franciaországi Eb-n, amelyen sajnos még nem jött ki a lépés. Összességében elégedett vagyok az idei évemmel, de jövőre még többet kell edzenem.

Benjamin kiemelte, sikereinek fontos alapját képezi a SZoSI görkorcsolya szakosztályának családias, összetartó légköre, amiben elévülhetetlen érdemei vannak a szakosztályvezetőnek, Tóth Attilának.