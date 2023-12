Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia–NEKA 34-28 (16-16). Szombathely, Egyetemi Sportcsarnok, 100 néző, női felkészülési kézilabda-mérkőzés.

SZKKA: Csatlós – Kazai 1, Pődör B. 7, Szmolek 1, Pődör R. 14, Kulcsár 4, Varga N. 2 Csere: Christe - Szeberényi 3, Böhm 1, Balogh P., Horváth A. 1, Gönczöl, Pálffy. Edző: Vida Gergő.

A bajnoki szünet alatt sem pihen az NB I/B.-ben listavezető SZKKA, hiszen pénteken délután az NB I. -ben szereplő NEKA együttesét látta vendégül felkészülési mérkőzésen. A vasi klub hivatalos honlapja szerint remek iramban és nagy lendülettel kezdték a szombathelyiek az összecsapást, az első percekben faképnél hagyták élvonalbeli ellenfelüket (5-1), de aztán bele-bele hibáztak a támadásokba, így gyors gólokkal fordított a NEKA. 5-6-nál időt is kért Vida Gergő, az SZKKA vezetőedzője. A rövid szünet után megrázta magát a házigazda és újra átvette a kezdeményezést, 9-6. Szorosan alakult az első félidő második fele, a hazai gólok, támadások után nem mindig tudtak időben visszarendeződni Pődör Rebekáék, így rendre válaszoltak a vendégek. Szünetben döntetlen állást, 16-16-ot mutatott az eredményjelző.

Térfélcsere után már tudta orvosolni az első játékrész hibáit az SZKKA, ennek köszönhetően nagyszerű második félidőt produkáltak Vida Gergő tanítványai. A balatonbogláriak nyolc perc után találtak be először, miközben a vasiak gyorsan elhúztak öt találattal, 22-17. Nehezen találta a házigazda masszív védekezésének ellenszerét a vendégcsapat, 24-18-nál a 44. percben időt is kért a NEKA mestere, Bakó Botond. Azonban ez sem törte meg az SZKKA lendületét, Szeberényi és a 14 góllal záró Pődör Rebeka két-két gólja után az 50. percben már hét góllal vezettek a hazaiak. Innen már nem volt esélye visszakapaszkodni a NEKA csapatának, a bajnokságban veretlenül menetelő SZKKA a mai edzőmeccsen egy NB I. -es skalpot is begyűjtött: remek második félidő után végül hat góllal, 34-28-ra nyert a NEKA ellen felkészülési mérkőzésen.