A közelmúltban rendezték meg Dunaharasztiban a WT Taekwondo Országos Bajnokságot. A rangos eseményen a celldömölki CVSE Cell Chigi Taekwondo szakosztálya több kategóriában is dobogós helyezést ért el, összesen 12 érmet hoztak haza a versenyzők. Felkészítő edzőjük Szarkali Dezső II. dan. TKD Mester, Nyugat-Dunántúl utánpótlás edző volt.

A CVSE teawondosai közül gyerek korosztályban Kovács Benedek küzdelemben, míg Kovács Borbála kreatív formagyakorlattal szerzett aranyérmet. Gyerek II. korosztályban Gaál Hanna, Lócsi Hanna és Boglár Bianka is küzdelemben állhatott fel a dobogó második fokára. Kósa Bence szintén egy ezüstéremmel lett gazdagabb ebben a korcsoportban gyorsrugó kategóriában. Gyermek III. korosztályban küzdelemben bronzos lett Kósa Lajos. Kadet 68 kg-ban formagyakorlat és küzdelem kategóriában is harmadik helyezést ért el Bakonyi Richárd. A kadeteknél maradva kreatív formagyakolatban Kövi Dóra is a dobogó alsó fokára állhatott fel. Junior korcsoportban 73 kg-ban Kovács Ákos, míg 59 kg-ban Lőke Ervin ugyancsak bronzéremmel zárt küzdelem kategóriában. Lőke egyébként nem mellékesen küzdelem közben szerzett komoly sérülése ellenére nem adta fel, végig harcolt, kitartott, és így végzett a harmadik pozícióban.