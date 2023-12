A közelmúltban rendezték Szegeden az utánpótlás rövidpályás országos úszó bajnokságot. A Szombathelyi Sportiskola színeit Horváth Emma Sára, Vincze Lívia, Papp Kristóf, Pozsonyi Koppány, Molnár Végh Bálint, Bozsodi Máté és Horváth Patrik képviselte. Bozsodi Máté négy számban is döntőbe verekedte magát. 100 méter és 200 méter vegyesen is hetedik helyen csapott a célba. Míg 100 és 200 méter pillangón kiváló teljesítménnyel a dobogó második fokán végzett. Molnár-Végh Bálint 50 méter gyorson ötödik, 100 méter gyorson pedig nyolcadikként végzett. Pozsonyi Koppány 100 méter gyorson döntőzött és a hetedik pozícióban zárt. A többiek is jól teljesítettek, egyéni csúcsokat úsztak, az elért eredményük a középmezőnybe volt elegendő.

– Ez a bajnokság három korosztályt ölel fel, a gyermek, serdülő és ifjúsági korcsoportokat. Ez annyiban különbözik a gyermek bajnokságtól, hogy ott évjáratos eredményhirdetés van, itt pedig csak korosztályos. Tehát a 2009 és 2010-es születésűek együtt versenyeznek. Ez emeli Bozsodi Máté érdemeit, hiszen 200 pillangón egyedül úszott 2010-esként, 100-on pedig másodmagával döntőzött a 2009-esek között. Máté mellett Molnár-Végh Bálint is dicséretet érdemel, mert rengeteget fejlődött, nagy szó, hogy pillangón és gyorson is döntőbe jutott korosztályában. Pozsonyi Koppány is hozta a tőle elvárható szintet. Az ifi lányok között Horváth Emma Sára, a fiúknál pedig Papp Kristóf úszott szintidőt és a középmezőnyben végeztek. Mátéval és Bálint eredményeivel abszolút elégedettek lehetünk, a többiekkel kapcsolatban viszont maradt egy kis hiányérzet.

További hír a SZoSI úszó szakosztályával összefüggésben, hogy jövő szeptembertől – a Kalmár-lányok után – újabb sportiskolás úszó folytathatja a tanulmányait és az edzéseit az Egyesült Államokban. Davanzo Nicol a University of Maryland Baltimore tanulója és egyetemi úszóversenyzője lesz. Az érettségi előtt álló fiatal tehetség már aláírta szerződését. Nicol pillangóban a legerősebb, tanulmányait 100 százalékban fedezi majd az egyetem.