A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület sportolója még csak 22 esztendős, de máris igen veretes eredménysor áll mögötte. Többek között négyszeres felnőtt magyar bajnok, hatszoros aranyérmes az utánpótlás korosztályban. Európa-bajnoki ezüstérmes volt junior, bronzérmes ifjúsági korosztályban. Továbbá az U22-es Eb-ről van ezüst- és bronzérme is. De Hámori Luca pályafutásának csúcsa a nyári párizsi olimpia lesz - hosszú út vezetett el idáig.

- Izgága kislány voltam, mindig pörögtem-forogtam, azt mindenki tudta a családban, hogy nekem valamit sportolnom kell, hogy levezessem az energiám - utalt a kezdetekre Hámori Luca. - Kezdetben atletizáltam, főleg futottam. Akadtak is szép eredményeim, de tudtam, nem ebben a sportágban fogok kiteljesedni. Úgy 2011-ben kezdtem el bokszolni, főleg a bátyám hatására, akinek sokat köszönhetek, akárcsak az edzőimnek, Varsányi Áronnak és Gombai Jánosnak. A szüleim nagyon féltettek, hiszen a boksz nem éppen egy nőies sport. De miután megbizonyosodtak róla, hogy komolyan gondolom, hogy van érzékem az ökölvíváshoz, belenyogodtak a döntésembe - és minden támogatást megadtak. 2014-ben vívtam az első hivatalos meccsemet. Jöttek a sikerek, egyre magasabb szinten is helyt álltam – gondolok itt az országos bajnokságokra, a nemzetközi tornákra.

Gyorsan válogatott lettem. És a kezdetek óta az volt az álmom, hogy egyszer az olimpián képviselhessem Magyarországot. Óriási sikerként éltem meg a nyáron, hogy a rengeteg munka, lemondás egy párizsi olimpiai kvótát eredményezett! Napokig a siker hatása alatt voltam - szerencsére a családom kint volt velem Lengyelországban, így a nagy örömöt meg tudtam osztani a hozzám igazán közel állókkal. Hetekre volt szükségem, hogy megemésszem a történteket, hogy leülepedjenek a bennem kavargó érzések. Jelenleg rajtam kívül csak egy magyar ökölvívó, a nyíregyházi Kovács Richárd rendelkezik olimpiai kvótával - de jövőre még lesz két kvalifikációs verseny. Bízom benne, hogy még emelkedik a Párizsba utazó magyar bokszolók létszáma.

- A kvótaszerzés után kicsit azért megváltozott az életem - folytatta Hámori Luca. - Ismeretlen írnak nekem, köszönnek rám az utcán, és bíztatnak, sok sikert kívánnak az olimpiára. Sportberkekben is ismertebb lett a nevem. Különböző meghívásoknak teszek - de például a napokban vehettem át Kőszeg Város Polgármesterének Elismerő Oklevelét, amire nagyon büszke vagyok. Sok támogatást kapok a Magyar Ökölvívó Szakszövetségtől, több szponzor is mellém, mögém állt - így csak a munkára, a felkészülésre kell koncentrálnom. Felszabadult vagyok, de az olimpiai részvétel felelőséggel is jár. Nem csak a munkában, igyekszem a mindennapi életben is olimpikonként viselkedni - példát mutatni akár a fiatalabb generációnak, azoknak a lányoknak, akik még csak az út elején járnak, akik ugyanúgy álmodoznak az olimpiai részvételről, mint egykor én.

- A felkészülést egyébként már a nyár végén megkezdtem - árulta el Hámori Luca. - A sikeres Európa Játékok után kaptam két hét pihenőt, aztán munkába álltam. Általában napi két edzésem van. A közvetlen olimpiai felkészülésre pedig januárban fordulok rá. Hat-hét hónapom lesz arra, hogy Párizsban a lehető legjobb állapotban lépjek kötelek közé. Nincs kihagyás, nincs pihenő, nincs szórakozás, nincs nyaralás - csakis a munkára koncentrálok. A 2024-es lesz a második évem, amelyet megállás nélkül végig dolgozok - de nyaram, nyaralásom még lesz az életemben, olimpia pedig nem biztos, hogy megadatik még egyszer. És ha már kijutottam az olimpiára, ott nem csak epizódszereplő akarok lenni. Igenis szeretnék egy emlékezetes eredményt produkálni!

- Jelenleg csak az olimpiáig tervezek, de természetesen a pályafutásomat folytatni szeretném Párizs után is. Aztán az, hogy a 2028-as olimpia még belefér-e a pályafutásomba, azt most még nem tudom megmondani. Nem tudom, hogy meddig bokszolok, de jelenleg nagyon jól érzem magam a ringben. Egyébként vendéglátóipari szakközépiskolában érettségiztem, dolgoztam is a vendéglátásban, de ha egyszer civil életem lesz, óvónőként szeretnék dolgozni, a gyerekek között érzem igazán jól magam - el is végeztem egy kétéves képzést. De most csak a boksz tölti ki az életemet! - zárta szavait Hámori Luca.