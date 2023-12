A Szombathelyi Haladás Kft. II. „váratlanul” került be a vármegyei I. osztály mezőnyébe. A fiatal játékosokat felvonultató csapat parádés őszt produkált, veretlenül száguldott át a mezőnyön, és messze a legtöbb gólt rúgta.

– A legfőbb célunk az volt a megyei I.-es szerepléssel, hogy a fiatal futballistáink szokják a felnőtt futball légkörét, de emellett a bajnoki címet is határozott célként tűztünk ki a csapat elé – jelezte a Szombathelyi Haladás Kft. II. edzője, a Sopron, a ZTE és a Haladás korábbi Magyar Kupa-győztes NB I.-es futballistája, a kétszeres válogatott, az osztrákoknak bombagólt rúgó Horváth András (aki a mai napig tart egy rekordot: a legfiatalabb játékosként lépett pályára az NB I.-ben, egy nappal a 15. születésnapja előtt!). – A srácok tisztességgel beleálltak a munkába – heti 6-7 edzésünk van –, komolyan vették a feladatot, példás hozzáállással futballozták végig az őszt. Ráadásul a csapat az U19-es országos kiemelt bajnokságban is szerepel – vagyis két fronton áll helyt. Edzésről edzésre, meccsről meccsre fejlődtünk, és az első négy-öt forduló után már fizikálisan, a párharcokban is rendben voltunk. Igyekeztünk kombinatív futballt játszani, csapatként futballozni, nagy tempót diktálni. A folyamatos fejlődésünket jó mutatta az utolsó előtti őszi forduló, amikor a jó formában lévő, jó erőt képviselő, közvetlen riválisunknak számító Sárvár vendégeként nyertünk magabiztosan 4-0-ra. Persze van még hová fejlődnünk, de összességében elégedett vagyok az őszi szezonnal. A reményeim szerint változatlan kerettel futunk neki a tavaszi szezonnak – és természetesen továbbra is a bajnoki cím a célunk! Bár nem lesz könnyű dolgunk, mert a Király, a Vép és a Sárvár bizony komoly rivális!

A Király SE az elmúlt években többször közel került a bajnoki címhez, de az áhított aranyérem egyelőre nem jött össze. Most a Haladás II. mögött, a tabella 2. helyén töli a téli szünetet.

– Nem lehetek igazán elégedett az öszi szezonnal, de elégedetlen sem, most ennyi volt a csapatban – mondta a Király SE mestere, Hegyi László. – Sajnos akadt néhány olyan meccsünk, amelyen a játék képe alapján talán több pontot érdemeltünk volna. De tanultunk a hibáinkból, tavasszal szeretnénk koncentráltabban, eredményesebben futballozni. Sajnos az ősszel a sérülések, eltiltások is okoztak nehézséget – de ilyen probléma bármely csapat életében előfordulhat, vagyis ez nem lehet kifogás. Arra viszont büszke vagyok, hogy sok olyan fiatalt sikerült beépíteni a csapatba, akikre szép jövő várhat. Szoros az élmezőny, mi pedig azért fogunk keményen dolgozni a téli felkészülési időszakban, hogy a bajnokság végén minél előrébb végezzünk a tabellán. Egyik legfőbb riválisunk, a Haladás II. remek, gyors csapat, de az egymás elleni, 1-1-re végződött idegenbeli rangadón bizonyítottuk, hogy felvesszük vele a versenyt. A keretünkben jelentő változás nem lesz a télen.

Az új edző, Gombás Péter által irányított, 3. helyen álló Alpok Zirkon Vép VSE is igen szép őszt futott – úgy tűnik, hogy be akar szállni a Haladás II. és a Király versenyfutásába.

– Azt előzetesen is tudtam, hogy jó csapatunk van, arra viszont nem számítottam, hogy ilyen gyorsan összeállunk. Előzetesen már csak azért is volt kérdőjel benne, mert új edzőként érkeztem a csapathoz, és a keretben is történt változás a nyáron – mondta az Alpok Zirkon Vép VSE trénere, Gombás Péter. – A szezon eleje kicsit talán döcögősre sikeredett, főleg a Haladás II. elleni 7-1-es vereség nézett ki rosszul, de aztán szépen lassan a kirakós minden darabja a helyére került. Megtaláltunk a csapathoz legjobban illő játékrendszert, és minden posztra megtaláltuk a legjobban illő játékost. A srácok hittek magukban, a csapatban, amit többek között a kiváló edzésmunkájukkal is bizonyítottak. Heti három edzéssel dolgoztunk egész ősszel, a rossz időben is rendben volt az edzéslátogatottság. Nagyon jó erőben voltunk, ennek köszönhetően több mecset is a hajrában döntöttünk el. Arra pedig büszke vagyok, hogy az utolsó 11 bajnokit veretlenül, 9 győzelemmel tudtuk le. A folytatás nehéznek ígérkezik, mert több csapat is a dobogóra pályázik, de ha már idáig eljutottunk, szeretnénk éremmel zárni a bajnokságot. A téli felkészülést ugyanolyan hozzáállással fogjuk elvégezni, mint a nyárit – és bízom abban, hogy az őszihez hasonló eredményeket érük el tavasszal is! Nagy örömömre kulcsember nem távozik a télen a csapatból.

A góllövőlista élmezőnye: 1. Velekei László Áron (Szarvaskend) 19 gól, 2. Velekei Bence (Szarvaskend) 18 gól, 3. Pruska Dániel Gergő (Haladás II.) 17 gól, 4. Balikó Dániel (Vép), Potyi Gábor (Király) 9-9 gól, 5. Fülöp Kristóf (Sárvár), Halmosi Péter (Király), Nagy Ottó (Szentgotthárd), Niksz Tamás (Vép), Tokaji Dávid (Sárvár) 8-8 gól.