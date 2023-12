Középszakasz, végeredmény, I. csoport: 1. Katica Café 4 pont, 2. LK Bulls 3, Bunstift-Classics 1 – továbbjutott a Katica Café. II. csoport: 1. Vulcano Energia 4 pont, 2. Petrovics Apartmanház 4, 3. Guri Serház 0 – továbbjutott a Vulcano Energia. III. csoport:1. Futer Tüzifa6 pont, 2. Cristiano Pizzéria3, 3. Bingó Pizzéria0 – továbbjutott a Futer Tűzifa.IV. csoport:1. Szikra Autókozmetika4 pont, 3. Tutto Bene SC Scarpe Black Jack SE4, 3. Karcsics Tető0 – továbbjutott a Szikra Autókozmetika.

A kora délutáni programban az öregfiúk elődöntői következtek:

Szkendo Kft.-Gekko Catering–Falco-Piac Café 4-0.

Neczpál Gábor két góljával meglépett a Szkendo, és jól tartotta előnyét. A Falco a hajrában vészkapus játékra váltott, amit két kontragóllal büntetett az ellenfél - egészen pontosan Tebeli György, majd Halmosi Péter.

Di Napoli–Builder Bau Kft. 4-0.

Taktikusan, óvatosan kezdtek a felek. Horváth Róbert szerzett erőszakosan labdát, majd lőtt okos gólt – ezzel lépéselőnybe került a di Napoli. De a játék képe nem változott: többet birtokolta a labdát a Builder Bau, de csak meddő mezőnyfölényre futotta. Míg a roppant hatékony Di Napoli jó százalékban használta ki a helyzeteit – és Horváth Róbert második góljával nagyot lépett a győzelem felé. A Builder vészkapus játékát pedig Koronczai büntette két távoli, üreskapus góllal. A végére aztán ismét elcsendesedett a meccs.

Következett a nyílt mezőny két elődöntője:

Katica Café – Szikra Autókozmetika 0-5

A Szikra rögtön nekiesett ellenfelének, és a nyomás Szakály Attila révén gyorsan góllá érett. Egy végletekig kijátszott akció végén Jancsó András növelte a különbséget. Majd Szakasics Balázs terelt be közelről egy kipattanót. Burai Erik pedig átlövésből volt eredményes - ezzel el is dőlt a meccs, pedig még jó 10 perc volt hátra. Edelényi Bálint is egy szép bombát küldött a Katica kapujába. A jól küzdő Katica egyébként a becsületgólt megérdemelte volna, de nem volt szerencséje – valamint Soós Benjamin is nagy formában védett.

Vulcano Energia–Futer Tűzifa 2-0

A Vulcano kezdte jobban a meccset, Horváth Rajmund góljával gyorsan előnybe is került. Aztán a Futer is felpörgött. De egy kontra végén Horváth Rajmund második gólját is megszerezte. A Futer nem adta fel, azonban nem tudta szorossá tenni a hajrát. Parázs, hajtós meccset nyert meg a Vulcano.

Öregfiúk, bronzmérkőzés:

Falco-Piac Café–Builder Bau Kft. 3-2

A barátságos hangulatú mérkőzésen a korábbi kiváló válogatott csatár, Kenesei Krisztián góljával került előnybe a Builder. Azonban Takács Jácint egy okos, lapos átlövéssel kiegyenlített - majd egy lecsorgót vágott a kapuba, fordítva a Falcónak! A harmadik góljával, bombájával pedig el is döntötte a meccset (3-1). Legalábbis úgy tűnt. Luki András ugyanis közeli találatával szorossá tette a hajrát. A végén a kapufa is segített a Falcónak, amely végül kicsikarta a győzelmet, ezzel a bronzérmet.

Öregfiúk döntő:

Szkendo Kft.-Gekko Catering–Di Napoli 3-3(1-2)

A kiegyenlített első percek után Kopácsi Sándor átlövésből szerzett góljával került előnybe a Szkendo. És támadásban is maradt a címvédő. Azonban egy könnyű síppal befújt szabadrúgás után Horváth Róbert egyenlített a Di Napolinak. Sőt Koronczai szépségdíjas gólja után már a Di Napoli előnyét mutatta az eredményjelző! Parázs első félidőnek vetett véget a szünetet jelző sípszó. Fordulás után nagy lendülettel nyitott a Szkendó, de jól kontrázott a Di Napoli. Majd egy becsúszás után véleményes büntetőt kapott a Szkendo, amit Varga Attila váltott gólra (2-2). A folytatásban mindkét csapat a győzelemért hajtott. A közvetlen hajrában Halmosi bal lábas bombája (mint a régi szép időkben…) kötött ki a Di Napoli kapujában. Rögtön vészkapusra váltott a Di Napoli, de már nem változott az eredmény – idén is a Szkendo Kft.-Gekko Catering nyerte az öregfiúknál a Szilveszter Kupát!

37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa, öregfiúk, végeredmény: 1. Szkendo Kft,-Gekko Catering, 2. Di Napoli, 3. Falco Piac Café, 4. Builder Bau Kft.

Különdíjak, legjobb játékos: Halmosi Péter (Szkendo Kft.-Gekko Catering). Legjobb kapus: Sipos Gábor (Szkendo Kft.-Gekko Catering). Gólkirály: Horváth Róbert (Di Napoli, 8 gól).

Nyílt mezőny, bronzmérkőzés:

Katica Café–Futer Tűzifa Kft. 3-4

Hajtós, harcos meccset vívtak a felek. Kiss Bence törte meg a gólcsendet: labdaszerzés, majd egy egészpályás száguldás után helyezett el egy rakétát a hosszú felsőben – és került előnybe a Futer. Hegyesi Zsolt gólja szintén szépre sikeredett, higgadtan, kötényben talált a Katica kapujába. Majd Dezamits Dominik komoly közelharc után gyötörte kapuba a labdát – faragott a hátrányán a Katica. Kitámadott a Katica, amire ráfizetett, mert Horváth Krisztofer és Kovács Adrián okos, lapos lövése is utat talált a kapujába. Dezamits második, majd harmadik gólja már csak az eredmény kozmetikázására volt elég. Szoros csatát nyert meg, bronzéremmel zárta a tornát a tavalyi bajnok Futer.

Nyílt mezőny, döntő:

Szikra Autókozmetika–Vulcano Energia 4-2 (2-1)

Rohanós játékkal kezdtek a felek – és csupán 30 másodpercre volt szükség az első gólhoz, a Szikra játékosa, Woth Ádám lőtte ki a hosszú alsót. Gyorsan parázs csata kerekedett a meccsből. Aztán Burai Erik is elhelyezett egy löketet a hosszú alsóba – ugyanoda, ahová néhány perccel korábban a csapattársa (2-0). Szép cselek után Horváth Rajmund faragott a Vulcano hátrányán. A második félidőben sem lassult a tempó. És Vajda Bence szemfüles találatával rögtön egyenlített a Vulcano (2-2). A folytatásban megnyomta a Szikra, túlélve a nehéz pillanatokat a Vulcano is felvette a tempót. Azonban bő négy perccel a vége előtt Nyíri Vince sokadik távoli löketet már kapuba talált – ismét előnybe került a Szikra! A meccsre pedig Jancsó okos gólja tett pontot – 4-2-es előnyből kezdte az utolsó három percet a Szikra. É hiába váltott vészkapusra váltott a Vulcano, innen már nem engedte ki a kezéből a győzelmet. A Szikra Autókozmetika nyerte meg a Szilveszter Kupát a nyílt mezőnyben!

37. MVD-SZIG Szilveszter Kupa, nyílt mezőny, végeredmény: 1. Szikra Autókometika, 2. Vulcano Energia, 3. Futer Tűzifa Kft., 4. Katica Café.

Különdíjak, legjobb játékos:Burai Erika (Szikra Autókozmetika). Legjobb kapus:Soós Benjamin (Szikra Autókozmetika). Gólkirály:Horváth Rajmund (Vulcano Energia, 8 gól).

Az elmúlt napokban Varga Barnabás jótékonysági célra felajánlott, dedikált válogatott mezére lehetett licitálni – 500 ezer forintért kelt el a mez! Ezzel az ünnepélyes gesztussal ért véget a 37. Szilveszter Kupa.