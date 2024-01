Múlt hétvégén bár sokáig partiban volt a Sopronnal a vasi piros-fekete gárda, az utolsó negyedben kijöttek a létszámbeli különbségek, elfogyott az Egis Körmend (98-79). A vereség ellenére Kocsis Tamás vezetőedző elismerően beszélt hadra fogható játékosairól, akik közül többen sérülten vállalták a meccset.

– A soproni fellépés sem úgy sikerült, ahogy terveztük, egy ideig tudtuk tartani a lépést a jó formában lévő házigazdával, de aztán a létszámhiány kiütközött – tekintett vissza a legutóbbi vesztesmeccsre Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Próbáltunk lépni problémáink megoldása érdekében, ezért igazoltunk a héten egy új játékost, a horvát irányítót, Lovre Basicot. Reméljük nagy segítségünkre lesz a továbbiakban. Egy klasszikus irányítóról beszélünk, aki jól lát a pályán, nagyon jól passzol, ha kell, be is tudja fejezni a támadásokat. Egy olyan szervezőre volt szükségünk, aki össze tudja fogni a játékot és betölti azt a szerepet, amit lassan két hónapja nélkülözünk a csapatban. Bízom benne, hogy vele minőségi javulást érhetünk el.

A Debrecen anyagi lehetőségeihez képest idén is visszafogottan szerepelt eddig, jelenleg hatodik a bajnoki tabellán. Legutóbbi öt találkozójából például csak kettőt tudott menyerni. Ugyanakkor képes bravúrra, hiszen el tudta kapni hazai pályán az Albát (93-92), viszont ki tudott kapni a Honvéd otthonában 20 ponttal (80-60). Legutóbb hazai környezetben a Szolnoktól szenvedett vereséget (80-88).

– Minőségi, jó játékosok alkotják a DEAC keretét – fogalmazott Kocsis Tamás. – Edwin, Williamson és Drenovac is remek légiós, illetve, amikor ott játszottunk Buljevic volt az, aki megtréfált minket. Ne feledkezünk meg Mócsán Bálintról se, aki a magyar magot erősíti, nagyon jól dob ő is. Azt most sem tudom megmondani, kikre számíthatok a meccsen, nagy eséllyel csak közvetlenül a találkozó előtt jelölöm ki a kezdő ötöst.