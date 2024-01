A szentgotthárdi III. Béla Szakképző Iksola tornatermében rendezett versenyre négy országból, öt kategóriából 61 nevezés érkezett – ez eddig a legnagyobb mezőny, amely valaha összegyűlt ezen a viadalon. A jelentkezők között, a régi jó barátokon kívül – akik legtöbb versenyünket megtisztelték eddig – jócskán akadtak újak is – Budapestről, Ausztriából, Németországból söt a Fülöp-szigetekről is érkeztek asztaliteniszezők. Először az amatőr kategóriák – gyermek- ifjúsági, felnőtt női és felnőtt férfi – versenyzői álltak asztalhoz. Ezután a sorsolt páros kategória versenye következett, ahol 27 páros vívott nagy küzdelmet, de roppant vidám hangulatban. Ez a versenyszám nem feltétlenül az igen magas játék színvonalról szólt (bár helyenként abban sem volt hiány), hanem az ismerkedésről, sportbarátságról, vidámságról, a párok ugyanis – a sorsolás szeszélye folytán – most játszottak először együtt.

Végül a nyílt kategória mérkőzései zárták a csatározásokat. Itt aztán már óriási, nagyon magas színvonalú meccsek következtek a vármegyei I. osztály és magasabb szintű bajnokságok résztvevőivel, igazi sportcsemegét nyújtva a közönségnek. A dobogósokat éremmel, a nyerteseket ajándékcsomaggal, a nyílt kategória győztesét pedig serleggel jutalmazták. Minden résztvevő kapott a hagyományosnak számító hagymás zsíroskenyér mellett a versenyzők és szervezők által hozott házi süteményekből és persze tea, kávé, ásványvíz, csoki várta a gyerekeket.

A kategóriák díjazottjai: Gyermek és ifjúsági. 1. Sarang Lotti, 2. Jánosi Mihály, 3. Szűcs Roland, Szerdahelyi Máté. Felnőtt női amatőr: 1. Sheck Dóra, 2. Molnár Kitti, 3. Horváth Laura, Cseri Viktória. Felnőtt férfi amatőr: 1. Faragó Zétény, 2. Mikó József, 3. Alasz Marcell, Horváth József. Sorsolt páros: 1. Puklér Júlia-Molnár Péter, 2. Főnagy László-Csárdi András, 3. Polgár József, Dömötör Péter, Zakics Sándor, Lénárt Csaba. Nyílt kategória: 1. Csárdi András, 2. Molnár Péter, 3. Márczi László, Zakics Sándor.