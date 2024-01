Kometa Kaposvári KK–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 76-93 (17-22, 25-28, 16-28, 18-15).

Kaposvár, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Nagy V., Török D., Földesi Á.

Kaposvár: D. Jackson Jr. 12, Krnjajski 3/3, Abell 21/3, Szőke B. 6/3, R. Jackson Jr. 19/3. Csere: Eaddy 9/3, Bogdán 3/3, Puska 2, Halmai 1, Paár –, Antalics –, Hajduk –. Edző: Dalibor Damjanovic.

Falco: Pot 14/3, Tanoh Dez 15/3, Benke 4, Tiby 6, Keller 5. Csere: Perl 22/3, Barac 13, Jordano 6/6, Pongó 3/3, Kovács B. 3/3, Krivacevic 2, Verasztó P. –. Edző: Milos Konakov.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 0-8. 7. perc: 10-11. 10. perc: 17-22. 13. perc: 24-26. 16. perc: 30-32. 20. perc: 42-50. 23. perc: 47-53. 27. perc: 50-69. 30. perc: 58-78. 34. perc: 63-82. 38. perc: 70-92.

Kipontozódott: –.

A decemberben szerződtetett kanadai légiósa, James Jean-Marie nélkül állt fel a Kaposvár kezdője a bajnoki címvédő ellen. A Falco keményen bekezdett, 8-0-ás rohammal hagyta faképnél vendéglátóját. Egészen a negyedik percig kellett várni az első KKK-pontokra, ekkor Derek Jackson közelije talált utat a gyűrűbe. Ettől kezdve lassacskán megkezdte hátránya ledolgozását a hazai alakulat, amely a hetedik percben Abell triplájával már csak egy pontra volt a szombathelyiektől (10-11). Konakov mester annak rendje és módja szerint időt kért, hogy rendezze a sorokat a sárga-feketéknél. Hatottak az edzői intelmek, ismét kezdte építgetni előnyét a Falco, amely vgül öt ponttal nyerte meg az első negyedet (17-22). A második etap eleje ugyan a vasiaké volt, ám Barac sikeres büntetői után (19-26) nagyon elkapta a fonalat a Kaposvár és egy 8-0-ás szériával nem kis meglepetésre 27-26-ra átvette a vezetést. Nem sokáig váratott magára a Falco válasza, Tiby büntetőkből, Barac pedig középtávolról volt eredményes (27-30). Váltott vezetéssel, igazi kiélezett játékot hozott a második negyed, amelynek utolsó perceiben újfent lélegzetvételnyi előnyhöz jutott a címvédő, amely újfent nyolcpontos fórt alakított ki (40-48), ami meg is maradt a nagyszünetre (42-50).

Fordulást követően Pongó triplája nyitotta a harmadik negyedet, ezzel már kétszámjegyűre nőtt a felek közti különbség (42-53). Eaddy is helyére küldött egy hármast, igyekezett tartani a lépést a somogyi gárda a sárga-feketékkel. Aztán jött a feketeleves a hazaiaknak. Begyújtotta a rakétákat a Falco, támadásban és védekezésben is olyannyira feljavult a bajnok, hogy azzal nem tudott mit kezdeni a Kaposvár. A 24. percben Perl kettesével 47-57-re módosult az állás, majd négy minutummal később már 52-72 állt az eredményjelzőn. Ezzel gyakorlatilag el is dőlt a találkozó, nem mutatta a feltámadás jeleit a hazai gárda. 58-78-ról következhetett a végjáték, aminek már csak az volt az egyetlen kérdése, mennyire akar nyerni a Falco. Beszédes számadat, hogy a Kaposvár 34%-os, míg a Szombathely 66%-os dobóhatékonysággal célozta be a gyűrűt. A végén ugyan benézett 20 pont alá a KKK, de ez már mit sem változtatott azon a tényen, hogy a vasi sárga-feketék újabb bajnoki mérkőzésüket nyerték meg nagyon simán, noha az első félidőben még jól tartotta magát a KKK.