Hosszú-hosszú idő után a sokat látott és sokmindent megélt Körmend-tábor nemtetszésének adott hangot a csapat legutóbbi bajnokiját követően, amiért a piros-feketék újabb vereséget szenvedtek, ezúttal a DEAC-tól, ráadásul hazai pályán. Ez volt zsinórban a negyedik kudarc, amihez nincsenek hozzászokva a Rába-parton. Kocsis Tamás a meccs után újfent elnézést kért a szurkolóktól csapata teljesítményéért. Pedig az utolsó negyedben 66-68-nál úgy tűnt, behúzhatja a találkozót a lendületbe jött Körmend, ám nem így lett.

– Azon a ponton, 66-68-nál megint jött három olyan hiba, ami megpecsételte a sorsunkat – tekintett vissza a találkozóra Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Az, hogy megint irányító nélkül voltunk, alapjaiban meghatározta a játékunkat, a végére elfáradtunk. Ezenkívül nem megfelelőek a felkészülések, mert az egy dolog, hogy úgy tűnik, van 12 hadra fogható játékosom, de abból mondjuk csak 6 tudott edzeni a héten, a többi pedig saját felelősségre vállalta a meccset. Így nagyon nehéz előrelépni, de bízunk abban, hogy végre fordul a szerencse.

Egy év kihagyás után visszatér az Egis Körmend a Magyar Kupába, ráadásul hazai pályán a Szeged ellen, tavaly ugyanis a bajnokság féltávjánál a vasiak nem fértek be a legjobb nyolcba.

– Ez egy nagy lehetőség nekünk arra, hogy pozitív energiával töltődjünk fel egy győzelem formájában, illetve az sem utolsó szempont, hogy ha sikerül megvernünk a Szegedet, akkor már biztosan éremmért harcolhatunk a kupában – tekintett a szerdai meccs elé Kocsis Tamás. – A legjobb négybe kerülésre úgy nyílt esélyünk, hogy a bajnokság első felében a sok nehézség ellenére a negyedik helyen zártunk. Az új irányítónkra, Basicra már számíthatok, illetve örömteli az is, hogy Doktor Pétert már jó eséllyel nevezni tudom a mérkőzésre. Így most már talán lekerül a teher azokról, akik hetek óta nem a posztjukon a játszanak. Visszatérve a Szegedre, a napokban új játékost igazolt Brendan Bailey személyében, aki tényleg bárhonnan képes betalálni távolról, de figyelnünk kell Woolridgere, valamint Lockera is, hiszen a jelenlegi bajnokság top légiósai közé tartoznak. Ősszel ugyan legyőztük őket (90-73), de abból a találkozóból kár kiindulni.