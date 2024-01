Szombathely Megyei Jogú Város Sport és Ifjúsági Irodájának szervezésében rendezték meg a III. Mix Röplabda Kupát. A nyolc nevezett csapatot két darab négyfős csoportba sorolták. Az egésznapos minitorna küzdelmei két helyszínen zajlottak, a Sugár úti kiscsarnok, valamint a Horvát Oktatási Központ tornatermében. A szervezők ezúton is hálásak a sok segítségért a közreműködőknek, akik a röpisek rendelkezésére bocsátották a létesítményeket. A helyosztókat már csak a horvát iskola tornatermében bonyolították le.

Az egésznapos programra jellemző volt a remek légkör és a családias hangulat. A tornára nemcsak Szombathelyről érkeztek együttesek, hanem neveztek Sopronból, Lentiből és Zalaegerszegről is. A dobogós csapatok érmeket és kupákat kaptak, minden résztvevő oklevelet vehetett át a mérkőzéseket követően, illetve pezsgővel és virslivel kedveskedtek a szervezők.

Forrás: Gőcziné Czeglédi Hajnalka

Bedőcs Gergely, a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola röplabda szakosztályának vezetője, mint a rendezvény társrendezője köszönetet mondott Kolesánszky Györgynek és Szárnyas Jánosnak, akik az összes szabadidős program lebonyolításában tevékeny részt vállaltak 2023-ban. Kiemelte, a Sport és Ifjúsági Iroda önzetlen támogatása nélkül nem valósulhatott volna meg a minitorna, az irodával kitűnő a munkakapcsolata a Sportiskolának. Hozzátette, a nyári strandröplabda rendezvényeik mindegyike és az évzáró programjuk is nagyon jól sikerült, és egyúttal reményét fejezte ki, hogy talán a strandröplabda pályák sorsa is megoldódik és 2024-ben is folytathatják a közös munkát.

A III. Mix Röplabda Kupa végeredménye: 1. Repülő Szarvasok, 2. Lobogó Sztrecsnaci, 3. Soproni MAFC, 4. Zalaegerszegi Hycomat, 5. Party Arcok, 6. Morcos Panda Hadművelet, 7. Soproni FAC, 8. La Familia.

A tornagyőztes Repülő Szarvasok csapatának tagjai: Gőczi Dorottya,Gőczi Dániel, Gőczi Roland, Konetsny Barnabás, Avas Viktória, Tóth Bíborka.