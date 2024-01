A csákánydoroszlói együttes hazai mérkőzéseit Andráshidán rendezi – az őszi szezonban azonban nem volt igazán hazai pálya, a hazai pálya, hiszen a vasiak pályaválasztóként töbször is botlottak.

– Jól kezdődött a bajnokság, aztán nem várt hazai vereségekbe futottunk bele, helyenként gyenge faeredményekkel, de idegenben hoztuk a győzelmeket – mondta Musits József, a Csákánydoroszló elnöke. – A 11 mérkőzésen 14 pontot gyűjtöttünk, ezzel a 4. helyen állunk, de tavasszal a dobogó még egy jó hajrával elérhető, hiszen a harmadik. helyezettől egy ponttal vagyunk elmaradva. A csapat irányítását nyár óta Danyi Krisztián végzi, aki nagy munkát tesz bele és emellett, hogy ha kell, játszik is – ráadásul jól. Egyéni eredményben ősszel a legjobb Vilics Gábor és Márton Szabolcs volt legjobb. Fontos győzelmeket arattunk idegenben, így Herenden, Oroszlányban és sokat ért a szentgotthárdi diadal is. Ugyanakkor a hazainak számító andráshidai pályán döcögött a szekér, a vendégek helyenként gyengébb fával is nyertek ellenünk. Ennek lehet oka, hogy ősztől már nem edzünk Andráshidán, szervezési és anyagi okok miatt a csákánydoroszlói kétsávos pályán készülnek a fiúk. A csapatban változás nincs, a téli szünetben a csapatépítést fontosnak tartottuk, többek között jól sikerült tekebált tartottunk. A felkészülésre bérelnünk kellett pályákat, mert a csákányi pályánkat karbantartották. Könnyebb lenne a helyzetünk, ha lenne saját pályánk, de ez csak álom. Más lenne az utánpótlás helyzete is, amire nálunk egyébként nagy igény van – nagy igény lenne.