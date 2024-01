A labdát ugyan a Szeged hozta el, de egy szépségdíjas akcióval a házigazda szerzett vezetést. Nem sokkal később a vasiak új irányítója, Basic célozta be a gyűrűt távolról, sikeresen (5-0). Itt azonban nem állt meg a horvát légiós, alaposan bekezdett Körmenden, mert a kiváló asszisztjai mellett újabb triplákkal sokkolta a Szegedet, amelyre az 5. percben már 10-et számolt a hazai tábor (15-4). Hat pontnál közelebb azonban nem tudott férkőzni a vendég gárda a Körmendhez, amely a negyed hajráját nagyon megnyomta és egy 9-0-ás rohanással 31-16-ra lépett el a Tisza-partiaktól. A csereként beállt Durázi is elkapta a fonalat, de vele együtt az összes hazai játékos teljesen más felfogásban játszott a legutóbbi meccshez képest. A második negyedet 7-0-val kezdte a Szeged, Kocsis Tamás azonnal időt kért, majd egy újabb hazai labdavesztés után Woolridge tiszta ziccerével már 31-25 állt a táblán. A röpke hazai rövidzárlatból időbe telt, mire ocsúdni tudott a Rába-parti alakulat és szépen lassan újra elkezdte építgetni előnyét, a 16. percben csaknem 10-zel vezetett ismét (39-30). Triplákkal faragtak hátrányukon a vendégek, nem is akárhogy, Cohill és Locke egymás után hármat is elsüllyesztett (43-39), teljesen nyílttá vált megint a meccs. Nem sokkal később egy újabb Locke-hármassal már csak egy pont volt közte (45-44). A félidő végén jobban összpontosított a Körmend, Tolbert kettese és Basic negyedik távolijával 50-44 volt az állás szünetben.

Ahogy a másodikat, úgy a harmadik negyedet is 7-0-ás sorozattal kezdte a Lazics-alakulat, ezzel átvette a vezetést (50-51) – hol volt, hol nem a körmendi 15 pontos fór. A Szeged újfent bizonyította, hogy az egyik legszívósabb együttes az idei szezonban, Feljavult védekezése egyre több Basic-passzt fülelt le. Egymás hibáiból éltek a felek, fej-fej mellett haladtak, 67-67-ről jöhetett az utolsó negyed. Időközben Bognár begyűjtötte 5. személyi hibáját is, így a hajrában rá már nem számíthatott Nikola Lazics. Őrült kosárpárbaj vette kezdetét a záró 10 perc elején. Bailey állt a Szeged élére, büntetőire és hármasára válaszul a túloldalon Morgan és Tolbert villant (74-72). Bailey is jól mutatkozott be első meccsén, mindenhonnan betalált (37. perc: 78-82). Egyre idegesebb lett a házigazda, Locke pedig tovább növelte a szegedi előnyt (78-85). Tolbert közelijével 5 pontra zárkózott a Körmend, Bailey triplája azonban szétzúzta a hazai győzelmi álmokat. Végül 7 ponttal nyertek a vendégek és jutottak tovább a Magyar Kupában.