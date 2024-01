A Magyar Szkander Szövetség a napokban hozta nyilvánosságra a tavalyi év legjobbjainak a listáját. Serdülő korosztályban Dóró Jennyfert választották 2023 legjobb magyar szkanderosának. Jennyfer még csak 12 éves, de a tavalyi esztendőt a 15-16 évesek mezőnyében versenyzett végig. Nem is akárhogyan, magyar bajnok lett, és kvalifikálta magát a május 2-án kezdődő szlovákiai Európa-bajnokságra.

– Jennyfer fiatal kora ellenére szép eredményeket ért el tavaly az idősebbek között, jó versenyző típus, ráadásul nem fél a munkától, szorgalmasan edz. Minden adottsága megvan ahhoz, hogy szép pályát fusson be ebben a sportágban. Ráadásul bal és jobb kézzel is erős. Büszkék vagyunk Jennyferre, örülünk a tavalyi eredményeinek, a díjának, de már gőzerővel dolgozunk, szeretnénk az Eb-n is szép eredményeket elérni – fogalmazott Dóró Zsolt, Jennyfer édesapja, a Dóró Team vezetőedzője, a magyar felnőtt szkanderválogatott szövetségi kapitánya.

Érdekesség, hogy a több országos bajnoki címmel rendelkező Dóró Team teremproblémák miatt nem Bükön, hanem Csapodon edz.