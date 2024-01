Helyreállító, úgynevezett talpél műtéten esett nemrégiben olimpiai bajnok kalapácsvetőnk, Pars Krisztián, akinél az első beavatkozás sajnos nem sikerült teljes mértékben.

– Alapvetően nem tudtam, hogy ezt még helyre lehet-e rakni, azért felkerestem egy lábfejspecialistát – fogalmazott lapunknak Pars Krisztián. – A vele kapcsolatos konzultáció során kiderült, hogy ezt helyre lehet még hozni, de száz százalékos garanciát nem tudott adni arra vonatkozólag, hogy teljesen helyrejön a lábam. Olyan 80 százalékra tesszük, hogy működhet. Eddig úgy néz ki, hogy sikeres volt a műtét, de a dobással még nem próbálkoztam, mivel főorvos úr direkt a lelkemre kötötte, hogy februárig még csak véletlenül se próbálkozzak ezzel. A szöveteknek vissza kell tapadniuk, amit a második kontroll ugyan kimutatott, de azt meg is kell tartani.

Az olimpiai bajnok kalapácsvető nem titkolt szándéka, hogy az idei párizsi ötkarikás játékokon méltóképpen zárja le pályafutását.

– Az eredeti elképzelésem ugye az volt, hogy a tavalyi budapesti világbajnokságon vonulok vissza, ez azonban nem valósulhatott meg a rosszul sikerült operáció miatt – emlékeztetett Pars Krisztián. – Most újra felcsillant a remény a méltó búcsúra, bár csak 50 százalék esélyt látok rá, mert az idő kicsit elszaladt. A legfontosabb kérdés, hogy a testem miként reagálna az igénybevételre, erre azonban nem tudjuk a választ. 75-76 méteres eredményre lenne szükség a kijutáshoz, amit öt versenyen kellene elérni. Július 29-ig lehet teljesíteni az olimpiai szintet, és májusban, júniusban kell találni öt versenyt, amelyeken jó lenne átlagban felmutatni 74-75 méteres dobást. Február végén kapok pontos diagnózist arról, hogy a lábam egyáltalán működhet-e, vagy sem. Ha készen áll az edzésre és a versenyzésre, akkor folytatom, ha nem, akkor viszont nem erőltetem. Amennyiben megkezdhetem a felkészülést az olimpiai kvótaszerzésre, abban az esetben jó esély mutatkozik arra, hogy ebben a törekvésemben a szövetség is támogat majd.