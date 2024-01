Fájó emlékeket idézett körmendi szempontból a két csapat őszi csatája, hiszen Debrecenben már 16 ponttal is vezetett az Egis Körmend, ám a vasiakszájából végül kiénekelte a sajtot a DEAC. A Rába-parti visszavágót megelőzően nem a házigazda piros-feketék tűntek esélyesnek, hiszen Kocsis Tamáséknak továbbra is klasszikus irányító nélkül kellett felvenniük a harcot, hiszen az új szerzemény, a horvát Basic papírjai elakadtak a szövetségi bürokrácia útvesztőiben, így a légiósra nem számíthatott az MTE trénere. A találkozót megelőzően zúgott a hazai lelátón a "Laci bácsi!, Laci bácsi!", ugyanis most köszöntötték ünnepélyes keretek között a körmendi kosárlabda alapítóját, Kristóf Lászlót, aki nemrégiben töltötte be 85. életévét. A Rába-partiak Alex Fergusonjaként emlegetett szakembernek gratuláltak az anno NB I-.be feljutott csapat - amelynek akkor edzője volt Laci bácsi - tagjai közül mások mellett Szűcs József, Szlávik Csaba, Patonay Imre, Fodor Péter, Szendrey Sándor, Németh István, Trummer László, de ott volt a köszöntők között Bebes István és Zsebe Ferenc is.

Zaklatottan, pontatlanul, sok labdát eladva kezdett a Körmend, amelynek hibáit tökéletesen kihasználta a DEAC. A nyolcadik percben 10-16-os állásnál kénytelen volt Kocsis Tamás időt kérni, mert egyáltalán nem volt koncentrált a házigazda játéka. Hatott az időkérés, mert 5-0-val zárkózott a vasi gárda. A hazai táboron ezúttal sem múlt semmi, űzték-hajtották a szurkolók övéiket a meccs elejétől kezdve. Djogo büntetőivel pedig a 10. percben már a hazaiaknál volt az előny (17-16). A negyedet azonban Drenovac középtávolija zárta, így egypontos előnyből várhatta a folytatást a vendég alakulat. A második etap heves vérmérséklettel indult, jó pár bírói ítélettel nem értett egyet a hazai publikum. A 14. percben ismét hatpontos előnyre tett szert a DEAC, Mócsán büntetőivel módosult az állás 20-26-ra. Morgan triplája fontos pillanatban esett, majd egy okos akció végén Tolbert is betalált közelről (25-26), Mandic pedig időt kért. Elcsúszott a házigazda védekezése, Buljevic és Hőgye ketteseivel folytatódott a meccs (25-30), ami Kocsis Tamást újabb időkérésre sarkallta. A különbség azonban nem csökkent, sokkal inkább nőtt, Edwin duplájával a 19. percben már a 10-et súrolta a felek közti differencia (27-36), Kiss Mátyás távolijával igyekezett tapadni a Debrecenre a Körmend (30-36). Nagyszünetre is megmaradt a vendégek hatpontos előnye, mivel az utolsó másodpercek kosárváltásai révén 34-40-re zárult az első félidő. Annak ellenére, hogy nagyjából hasonló dobóhatékonyságot mutatott mindkét gárda (48-50%) a házigazda lepattanókban és a büntetőkben bizonyult gyengébbnek a DEAC-nál. Az eladott labdák száma megegyezett ugyan (10-10), de ez is soknak bizonyult.

Mócsán hármasával indult a harmadik negyed, majd Edwin büntetőivel kétszámjegyűre duzzadt a differencia (37-47). Egészen a 25. percig tartotta 10 pont körüli előnyét a cívisváros, ekkor azonban Tolbert zsákolásával és Djogo triplájával visszajött a meccsbe a házigazda és 47-51-re zárkózott. Az MTE lendületét Drenovac és Tadic hármasa törte meg, demoralizáló trojkák voltak ezek, miközben ismét megvolt közte a 10 (47-57). Hiába a Körmend erőfeszítései, a rossz lepattanózás és a helyeként gyenge védekezés következtében képtelen volt átlépte saját árnyékát a Rába-parti csapat. Az utolsó negyednek 54-62-ről rugaszkodtak neki a felek. A záró 10 perc sem a vasi piros-feketék szájíze szerint kezdődött, mert Mócsán megint távolról talált be (54-65). Szenvedett, de küzdött, hajtott az MTE, amelynek szíve a 34. perctől kezdve egyre nagyobbakat dobbant. Kezdett egyre koncentráltabbá, agresszívebbé válni a hazaiak védekezése, aminek köszönhetően fogyatkozni kezdett a vendégek előnye. Egy 6-0-ás sorozattal ismét nyílttá tette a meccset a Körmend (64-68), a tábor önkívületi állapotban buzdította a Kocsis-legénységet, amely körömszakadtáig küzdött. Buljevic faultolta Tolbertet, aki helyére küldte mindkét büntetőjét, már csak két pont volt közte (66-68). Williamson két gyors duplával próbálta felrázni együttesét (66-72). Hazai időkérés, majd egy figyelmetlenségből fakadó újabb DEAC-kettes következett (66-74), ekkor már csak két és fél perc volt vissza az összecsapásból. Gyors videózást követően a bírák helyben hagyták Drenovac tripláját, elúszni látszott a körmendi hajó (66-79). A zsinórban szerzett 11 debreceni pont már túl soknak bizonyult, nem volt visszaút a Rába-partiaknak, akik sorozatban negyedik vereségüket szenvedték el.