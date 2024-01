Milos Konakov: – Mindenképpen győzelemmel akartuk kezdeni az új évet – ez sikerült. Összességében úgy 30 percen keresztül kontrolláltuk a mérkőzést. Ám a negyedik elején volt egy rossz öt percünk, ezt kihasználva visszajött a meccsbe a remekül küzdő Honvéd, végül Benke két extra triplájának köszönhetően nyertük meg ezt a nehéz összecsapást – nagyon kellett a szurkolóink segítsége a hajrában. Ki fogjuk elemezni, hogy a Honvéd hogyan tudott ennyi hibába belekényszeríteni minket.

Zlatko Jovanovic: – Gratulálok a Falco megérdemelt győzeleméhez! Egy ilyen szintű csapat ellen nem férnek be üresjáratok – nekünk pedig többször is volt, amit például a hajrában is triplákkal büntettek. Jól harcoltunk, van minőség a csapatomban, de tanulni kell a most elkövetett hibáinkból!

