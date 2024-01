Az éllovas, címvédő Falco szinte tökéletes szezont fut: 16 meccséből 15-öt megnyert. Csupán egyszer kapott ki a bajnokságban, még októberben, és éppen a soros ellenfél, a Szeged gyűrte le egyetlen egy ponttal a szombathelyi gárdát (80-79) – a 4. forduló meglepetését szolgáltatva ezzel. A Falcó persze nem törte meg az a vereség, azóta is robog a céljai felé. De összességében a Szeged is jó szezont fut, ötödik a tabellán (8 győzelem/8 vereség). A Szedeák egyébként hektikus csapat, képes bravúros győzelmekre, de belefutott már váratlan vereségekbe Idegenben is veszélyes, nyert már Zalaegerszegen, Kecskeméten, Kaposváron és Debrecenben. Legutóbb a vendég Honvédot verte nagyon simán (92-76). De sokat beszéltek a szurkolók a 15. fordulóban rendezett Alba-Fehérvár–Szeged derbiről, amelyet furcsa körülmények közepette, az utolsó pillanatban nyert meg a 94-92-ra az Alba – nem biztos, hogy igazságos eredmény született azon a meccsen.

– A Szegedet nyugodtan nevezhetjük a bajnokság meglepetéscsapatának, főleg azok után, ahogyan a vezetők a nyáron nyilatkoztak a klub állapotáról – mondta Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely saját nevelésű csapatkapitánya, válogatott játékos. – Jól sikerült Szegeden a légiósválasztás, de a magyar játékosok is megbízhatóan, stabilan teljesítenek. Érezhetően egyben van a társaság. Ellenfelünk gyorsan játszik, védekezésből igyekszik gyorsan átmenni támadásban. Ügyelni kell a két amerikai mezőnyemberre, mindkettő sokat fut, jól bontja a védelmet, jól dob. Szegeden nem játszottunk jól, nem működtünk csapatként akkor védekezésben és támadásban is akadozott a gépezet – megérdemelten nyert a házigazda. De tanultunk az akkor elkövetett hibákból. Természetesen szeretnénk visszavágni azért a vereségért, szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni szurkolóinkat. Ami nem lesz egyszerű feladat, ugyanis a Szeged veszélyes ellenfél, ennek megfelelően maximális koncentrációra lesz szükség a részünkről. Kovács Benedek visszatért közénk, teljes létszámmal készülünk a mérkőzésre!