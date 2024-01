A hagyományoknak megfelelően az év első „A” kategóriás ranglista versenye a Budapest Bajnokság, melyet a Budapesti Asztalitenisz Szövetség rendez. A fiúk a BVSC, a lányok az Ormai Asztalitenisz csarnokban küzdöttek az érmekért és a ranglista pontokért öt-öt versenyszámban, újonc és serdülő korosztályokban. Az ifik majd február közepén játszanak. A Szombathelyi AK-Sportiskola fiataljai két arany, egy ezüst és három bronzérmet gyűjtöttek be – ráadásul nagyon jó játékkal. Két aranyérmet akasztottak Gergely Márk (14) nyakába, aki ellentmondást nem tűrő fölénnyel nyert párosban is és egyéniben is. Most először indult párosban a soltvadkerti Szabó Lánárddal, akivel a válogatottban is együtt játszik majd. Egymás ellen játszották a döntőt is egyéniben, ami hűen jelzi, hogy ők ketten a serdülő (U15) korosztály legjobbjai. Márk nagy kedvvel játszott, és játszmát sem veszített egyik számban sem.

Két érmet nyert Vass Borbála (12) is. Saját korosztályában, az U12-ben a dobogó második fokára, az újonc összevont (U13) korosztályban pedig a harmadik fokára állhatott fel. Az U12-es eredménye papírformának számít, bár itt – mivel nem ad ranglistapontokat – nem is lett volna fontos elindulnia. Viszont egy kicsit elfáradt az U13-as számra és második kiemeltként bronzot zsebelhetett be. Érdekes, de talán még ennél is nagyobb siker, hogy a serdülők (U15) között a selejtezőből indulva a legjobb nyolcig jutott. Parádés hétvégét zárt Bori!

Bronzérmet hozott haza Szarka Gábor (15), aki serdülő (U15) párosban Vámosi Benjaminnal (KSI) érte el a sikert. Állandó párjával közel jártak a döntőbe jutáshoz is. Gábor egyéniben a kiemelési pozíciójának megfelelően a legjobb nyolc között végzett. Akárcsak Márk, ő is páros partnerével játszott a legvégén, és 3-2-re kapott ki. Ahogy tőle megszokták, remek hozzáállással küzdött egész nap. Óriási meglepetést okozott Vincze Luca (11), hiszen élete második országos versenyén bronzérmet kapott saját korosztályában, az U11-ben.

Két korosztállyal feljebb, az U13-ban körbeverés után esett ki a selejtező csoportjából, poén számolást követően. A kisebb csalódást aztán serdülő (U15) egyéniben ellensúlyozta, hiszen a főtáblára tudta verekedni magát. A selejtezőben ráadásul 0-2-es hátrányról fordított nagy hittel. Érmet ugyan nem nyert, de egészen kiemelkedő teljesítménnyel rukkolt elő Baranyai Júlia (13), aki Lucához hasonlóan még csak a második ranglistaversenyén állt asztalhoz. A selejtezőből indulva két kiemelt lányt is legyőzött az újonc (U13) főtáblán. A legjobb nyolc között pedig csak a későbbi győztes Fegyver Zsófiától kapott ki. A serdülők (U15) között is feljutott a főtáblára és csak nagy csatában kapott ki 3-2-re a legjobb 16 közé jutásért. Hadilábon állt a szerencsével Bécsi Noémi (13), aki az újonc (U13) és a serdülő (U15) egyéniben is feljutott a főtáblára, ám mindkétszer nagyon nehéz sorsolást kapott. Saját korosztályában nem sok hiányzott a 16 közé jutáshoz, ám az végül nem sikerült.

A SZAK-Sportiskola fiataljai közül tehát Gergely Márk két aranyérmet, Vass Borbála egy-egy ezüstöt és bronzot, Vincze Luca egy bronzérmet, Szarka Gábor szintén egy bronzérmet szerzett.