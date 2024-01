A Haladás Viktória női NB I.-es labdarúgócsapatának korábbi játékosa, a 22. születésnapját január elején ünneplő Fördős Beatrix 2021 nyarán igazolt Olaszországba, a Lazio együtteséhez, majd egy év múlva – 2022 nyarán – az Internazionale szerződtette. Az előző szezonban a milánói gárdával az 5. helyen végzett, a szombathelyi születésű futballista fokozatosan beverekedte magát a csapatba. A 2023/24-es bajnokságban az őszi idényben azonban sérülései miatt egy percet sem játszott. Olaszországban hétvégén már megkezdődött a bajnokság, az Inter egyelőre a felsőházi rájátszást jelentő 5. hely áll, az első meccsen odahaza 1-0-ra kikapott a Sassuolótól. A sérült Fördős nélkül.

– Valamennyi felkészülési mérkőzésen szerepeltem, majd a rajt előtt, az egyik szeptember eleji edzésen egy szerencsétlen mozdulatnál beszakadt a jobb comhajlítóizmom – mondta a négyszeres magyar válogatott Fördős Beatrix. – Másfél hónapot kellett kihagynom, s mivel a felkészülés alatt fájt a jobb térdem, ezért a másfél hónap alatt azzal is foglalkoztunk. Majd miután rendbejött a combhajlítóizmon – és a térdem sem fájt annyira – másfél hetet edzettem a csapattal. amikor pedig a szeméremcsontom kezdett el fájni. Három-négy hétig még így edzettem, de aztán az egyik tréningem már annyira fájt, hogy nem bírtam tovább. Azóta, december eleje óta csak csak kondizok, nem tudok edzeni. Érdekes, mert a hétköznapi életben még mindig fáj a jobb térdem, edzésen, meccsen pedig a szeméremcsontommal kínlódtam. Először hétfőn mentem el futni, kedden már labdás edzésen vettem részt – egyelőre minden rendben, talán így is marad. Remélem pár héten belül már ismét a csapattal együtt tudok edzeni. Az ősszel négy MR-vizsgálaton is jártam, kiderült, gyulladás van a térdemben. Valószínű, hogy ez és, az, hogy fáj a szeméremcsontom, szorosan összefügg.

– Nehéz időszak áll mögöttem, a sérülés mellett ősszel sajnos két haláleset is történt a családomban – mondta Fördős. – Remélem most már csak jó jön! A sérülésem elején még bizakodtam, hogy na majd most rendbejövök és ismét edzhetek és játszhatok – nem gondoltam, hogy ennyire elhúzódik ez az egész.