A 2. fordulóban kapcsolódik be a kupaküzdelmekbe a HVSE. Az NB I.-es tabella élén álló zöld-fehér gárda a kötelező győzelemért lép pályára a VS Dunkeszi vendégeként. A Dunakeszi (3 győzelem/1 döntetlen/9 vereség) az NB II. keleti csoportjában szerepel, 8. helyen áll a 10 csapatos csoportban, a bentmaradásért harcol. Az is meglepetés lenne, ha nagyobb küzdelemre kényszerítené a szombathelyi együttest – a két csapat nincs egy súlycsoportban.

A Haladás VSE egyébként már négyszer nyerte meg a Magyar Kupát: 2018-ban, 2020-ban, 2022-ben és 2023-ban – vagyis az idei sorozatnak (is) címvédőként vágott neki, és nem titkoltan azzal a céllal, hogy ismét begyűjti az aranyérmet. Amire jó esélye is van.

Ez a mérkőzés jó ráhangolódás lehet az elkövetkező mozgalmas, fárasztónak tűnő időszakra: ugyanis február 2-ig a kupamérkőzés mellett még hat bajnoki vár a csapatra.