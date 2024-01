Új irányítóval egészült ki együttesünk – adta hírül hivatalos közösségi oldalán az Egis Körmend NB I.-es kosárcsapata. Anton Cooknak előreláthatólag 2-3 hetet kell kihagynia, ami alatt továbbra is rengeteg kezelés, terápia és gyógytorna vár a játékosra. Mérlegelve a csapat helyzetét, a vezetőség és az edzők egy új játékos leigazolása mellett döntöttek. Ezek alapján megszületett a megállapodás a klub és Lovre Basic között, aki hétfőn már meg is érkezett Körmendre, kedden pedig edzésbe állt. A kontraktus egy hónapra szól, amely a klub döntése alapján meghosszabbítható a szezon végéig. Amennyiben a horvát játékosnak időben megérkeznek a papírjai, úgy a soron következő mérkőzésen be is mutatkozhat.