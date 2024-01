A Cserpnyák Árpád-Györke Tamás vezette Szentgotthárd II. fennállása során a 2023/24-es bajnokságban szerepel először az NB I.-ben. A sárga-kékek 11 őszi bajnoki mérkőzésükön nyolc pontot gyűjtöttek, így a 12 csapatos bajnokságban a 9. helyen tanyáznak. A bajnokságból az utolsó két csapat esik ki.

– Csapatunk játékosainak zöme korábban még nem szerepelt az NB I.-ben, új pályák, ismeretlen ellenfelek vártak ránk – mondta Cserpnyák Árpád, a Szentgotthárdi VSE játékos-edzője. – Mindez főleg az idegenbeli teljesítményünkön látszódott meg: csak két csapat van a Nyugati-csoportban, amelyik még nem szerzett pontot és az egyik mi vagyunk. Sok a nehezen dobható terep. Hazai pályán már jobb a mérlegünk, a hat mérkőzésünkből négyet megnyertünk. A Csákánydoroszló elleni hazai vereség fájó pont, ezen a meccsen nem játszottak, sajnos két fával kikaptunk. A Balogunyom ellen nagyon jó fát dobtunk, de a vendégek még jobbat. Így jártunk Andráshidán a Nagykanizsa ellen is, ahol a második legtöbb fát szereztük, de a zalaiak így is felümúltak bennünk. Pozitívum, hogy az éllovas Sárvárt idehaza sikerült legyőznünk. Az őszről egyénileg Györke Tamás teljesítményét emelném ki, a többiek – főleg idegenben – tudásuk alatt játszottak. A hazai csapatfánk 3300 fa, az idegenbeli 3150 – utóbbin tavasszal mindenképpen javítanunk kell. Ezzel együtt természetesen az idegenbeli mérlegünkön is és ha ez sikerül – valamint hozzuk az őszi hazai teljesítményünket – akkor elérjük célunkat, a bentmaradást.