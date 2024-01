Kimaradt triplák vezették fel a meccset. Közel két perc kellett az első kosárhoz, Tiby büntetője törte meg a hosszú gólcsendet. Aztán beindultak a felek, felválva került a gyűrűbe a labda, váltott vezetést mutatott a tábla. De egyik oldalon sem volt igazán ritmusa a játéknak. Balogh szerezte a meccs első hármasát, összességében a kilencedik rádobásból, a 7. percben. És közben csendesen némi előny épített ki magának az Alba (7. perc: 8-13). Perl pontjaival zárkózott a Falcó. Pongó dobta a Falco első hármasát, a dudaszó pillanatában (a hatodik szombathelyi rádobásból) – ezzel nyerte meg az első negyedet a házigazda! És keményedett a csata: Dicky és Barac kapott össze. A második negyed őrült rohanással kezdődött – ami Jordano nagyon élvezett, két triplát is behintett gyorsan. Kezdett beindulni a Falco, nem bírta ezt a sebességet az Alba. Olyannyira nem, hogy Pongó második hármasa után időt is kér Zubillaga mester – kilenc ponttal vezetett a Falco (14. perc: 34-25). De a Falcót ekkor már nem lehetett belassítani, 10 pont fölé nőtt a különbség (16. perc: 42-29). Jöhetett az újabb Alba-időkérés... Visszatérve a pályára Kovács demoralizáló triplája hullott a fehérvári gyűrűbe. Ettől függetlenül ez az időkérés már jobban sikerült. A második negyedet is dudaszós Falco-pont zárta, Keller pöcizte be a labdát – 14 ponttal nyerte meg az első félidő a házigazda (20. perc: 54-40).

Perl triplája nyitotta a második félidőt. A másik oldalon Vojvoda tartott a lelket csapatában – de egyedül kevésnek bizonyult. Csapatként, szervezetten játszott a házigazda – Benke harmadik triplája után 20 pontra nőtt a hazai fór (24. perc: 64-44). Nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a játék minden elmében jobb volt a Falco – és kezdett beletörődni a reménytelen helyzetbe az Alba (28. perc: 72-50). A negyedik negyedre nem maradt izgalom – mert 23 pontos előnyről nem szokott kikani a Falco (30. perc: 79-56). Óriási fizikai fölényben játszott a szombathelyi gárda. Nagy előnye birtokában kicsit ki is engedett a Falco, ezt kihasználva benézett 20 pont alá az Alba (33. perc: 81-66). De amikor kellett, rákapcsolt a házigazda – és helyreállt a rend (35. perc: 87-66). Úgy nyert simán a Falco, hogy nem is szakadt meg igazán, tudta forgatni a játékoskeretet a szakmai stáb.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Arconic-Alba Fehérvár 95-73 (21-19, 33-21, 25-16, 16-17) Szombathely, 3040 néző, kosárlabda Magyar Kupa-mérkőzés, vezette: Benczur T. Györfy R., Farkas G.

Falco: Pot 6, Tanoh Dez –, Benke 15/9, Tiby 9, Keller 8. Csere: Perl 22/3, Pongó 14/9, Barac 4, Kovács B. 3/3, Jordano 11/9, Krivacsevics 3, Verasztó –. Edző: Milos Konakov.

Alba: Chambers 12/3, Kass –, Barnett 18/9, Philmore 4, Dickey 7. Csere: Vojvoda 12/3, Balogh 14/6, Roberts 6, Fazekas –, Takács Mi. –. Edző: Alejandro Zubillaga

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-4. 7. perc: 8-13. 11. perc: 21-21. 14. perc: 34-25. 16. perc: 42-29. 20. perc: 54-40. 24. perc: 64-44. 28. perc: 72-50. 30. perc: 79-56. 33. perc: 81-66. 35. perc: 87-66

Kipontozódott: Dickey (28.).

A bajnokság után a kupában is alaposan elverte legfőbb riválisát Falco – és a címvédés reményében folytathatja a sorozatot.

Milos Konakov: – Puhán kezdtünk, több könnyű kosarat engedélyeztünk az ellenfélnek. Úgy az ötödik perctől viszont már rendben voltunk, megjött a jó védekezésünk, amire építve már működött a támadójátékunk is, uraltuk a meccset a folytatásban. Sőt, a második félidőben már a lepattanózásban is ellenfelünk fölé nőttünk. Közel 40 percen keresztül csapatként, szervezetten, kevés hibával játszottunk – büszke vagyok a csapatomra! Élmény ilyen közönség előtt játszani – meccsről meccsre telt ház előtt, nagyszerű hangulatban léphetünk pályára, ami óriási segítség számunkra!

Alejandro Zubillaga: – Nem kezdtünk rosszul, és az az igazság, hogy a folytatásban sem játszottunk rosszul – csak a Falco nálunk is jobb volt. Fájó, ha úgy kapsz ki 22 ponttal, hogy egészen jól játszol. Azonban a Falco minden egyes hibánkat kegyetlenül megbüntette. Büszke vagyok a negyedik negyedben mutatott játékunkra, küzdésünkre – nagy hátrányban sem adtuk fel. Továbbra is hiszem, hogy jó csapatunk van – és bízom benne, hogy hamarosan visszatérünk Szombathelyre!