Magyarország–Montenegró 26-24 (14-14). München, Olympiahalle, 12.128 néző, férfi európa-bajnoki kézilabda-mérkőzés, vezette: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldávok).

Magyarország: Palasics – Krakovszki Zs. 3, Ancsin G. 2, Sipos A. 1, Bánhidi 6, Szita 2, Lékai 5. Csere: Bóka 2, Hanusz 1, Bodó, Ligetvári, Rosta M. 1, Ilic Z. 1, Fazekas G. 1, Máthé 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Montenegró: Szimics – M. Radovics, B. Vujovics 4, Klaudjerovics, Lazovics, Borozan 6, M. Vujovics 4. Csere: Csepics, Gribovics 1, Csavor 1, Andelics, L. Radovics 1, Dragaszevics 6, Bakics 1, Bozsovics. Szövetségi kapitány: Vlado Sola.

Az eredmény alakulása. 6. p.: 3-3. 9. p.: 6-4. 18. p.: 9-7. 23. p.: 11-9. 28. p.: 14-11. 38. p.: 19-16. 42. p.: 19-19. 48. p.: 20-19. 53. p.: 23-23. 55. p.: 25-24.

Kiállítások: 14, ill. 14 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 3/2.

A kilencedik percben alakult ki először kétgólos különbség a csapatok között, ekkor a magyarok vezettek 6-4-re, de hamarosan sokasodni kezdtek a hibák, egy büntető is kimaradt, ekkor egyenlített az ellenfél (7-7). Az első félidő hajráját elrontotta a csapat, amely két perccel a vége előtt még hárommal jobban állt, de a szünetre 14-14-es döntetlenre módosult az állás. A montenegróiak is sokat hibáztak, ezt kihasználva megnyugtató előnyre tehettek volna szert Lékai Mátéék, de a második felvonás eleje is küszködősre sikeredett. Montenegró többször egyenlített, és mivel az utolsó percben a magyarok támadást rontottak, az ellenfél a pontszerzésért támadhatott. Palasics ismét nagy bravúrral védett, majd az utolsó másodpercben Ilic Zoran állította be a végeredményt.

A csoport másik mérkőzésén: Izland–Szerbia 27-27.

A vasárnapi Montenegró–Izland 18 órakor, a Szerbia–Magyarország mérkőzés pedig 20.30-kor kezdődik.