A 2023/23-as férfi teke Szuperliga bajnokságot bronzérmesként zárta a Kiss Zsolt edző irányította Répcelaki SE együttese. A répcelakiak a 2023/24-es bajnokság őszi szezonját pedig ugyancsak a dobogó harmadik fokán zárták. Móriczék kilenc bajnokijukból hetet megnyertek, mindössze kétszer – a Szeged ellen hazai pályán és Kaposváron – kaptak ki és 14 pontot gyűjtöttek. Az éllovas Investment Közutasok Kaposvárnak 18, a második Szegedi TE-nek 14 pontja van. A répcelakiak kerete a bajnokság előtt átalakult, a válogatott Horváth Zoltán Zalaegerszegre, Kuslics Gergely Balogunyomba igazolt, ugyanakkor Danóczy Richárd és Somodi Károly a Győr-SZOL TC-ből érkezett.

– Összességében jól sikerült őszi szezonon vagyunk túl, mégis maradt bennem némi hiányérzet – mondta Kiss Zsolt, a Répcelaki SE trénere. – A Szeged elleni rangadón az első sor után 78 fával, a második után is még 25 fával vezettünk, végül azonban kikaptunk – tálcán kínáltuk fel ellenfelüknek a sikert. A Szeged ellen még hazai pályán is belefér a vereség, csak éppen a játék képe alapján nyerhettünk is volna. Kaposváron 3700 fa fölé jutottunk, de azt nem bírta el a csapat, hogy négyen zseniálisan dobtak, ketten viszont gyengébben. Viszont a zalaegerszegi diadalunkra büszkék lehetünk, nagyon régen sikerült már nyernünk a ZTK otthonában. Az őszi szezonban kiemelkedett Móricz Zoltán teljesítménye, rajta kívül Bíró Patrik, Tóth Áron és Molnár Pál is hozta azt, amit tudnak. A nyáron érkezett játékosok emberileg és szakmailag is beilleszkedtek a csapatba, viszont éppen a korábban említett meccseken többet vártam tőlük. Az NBC nemzetközi kupában nem sikerült továbbjutunk, a 7. helyet kudarcként értékelem. Ami a keretet illeti, Bóka Róbert a több játéklehetőség miatt tavasszal kölcsönben Győrben játszik tovább. Rövid a téli szünet – nem is igazán álltunk le – hiszen a bajnokság már január 26-án folytatódik. Tavasszal is a dobogó a cél!