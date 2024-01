Gasper Potocnik: - Az ilyen mérkőzések a legnehezebbek. Néhány győzelem után már szinte természetesnek vesszük, hogy mindig nyerünk. Az ellenfelünknek vannak problémái sérülések miatt, de mi hazai pályán telt ház előtt játszottunk, és mindenki győzelmet várt. Büszke vagyok a játékosaimra, hogy egész mérkőzésen küzdöttek, hajtottak, és megtalálták a módját annak, hogy a végén megszerezzük a győzelmet. Az egész találkozón túl idegesen játszottunk, túl sok hibát követtünk el, sem támadásban, sem védekezésben nem nyújtottuk a legjobb teljesítményt, de a legfontosabb, hogy mindenki látja, hogy a játékosok a legjobbjukat nyújtják, küzdenek a klubért, és ilyenkor érthető, hogy becsúszik néhány hiba. Gratulálok a csapatnak és a stábnak is, mindenki nagyon keményen dolgozott azért, hogy elérjünk ide. Köszönjük a szurkolóknak a biztatást, nagyon fontos nekünk, hálásak vagyunk érte. Most azonban el kell felejtenünk mindezt, és készülni a következő mérkőzésre.

Kocsis Tamás: - Gratulálok a Sopronnak, abszolút megérdemelten nyertek. Ezzel a kerettel, ami most rendelkezésre áll, kihoztuk a mérkőzésből a maximumot, mindenki, aki pályára lépett, megtett mindent. A végére elfáradtunk, de le a kalappal azon játékosok előtt, akik vállalták a szereplést, többen sérüléssel küzdve próbáltak meg segíteni. Ilyen szituációban nagyon nehéz mit lépni, próbálunk hétről hétre különböző dolgokat kitalálni. Ez hellyel-közzel működik, most ennyire volt elég. Nagyon köszönöm azoknak a szurkolóknak, akik kitartanak mellettünk, mert nem vagyunk könnyű helyzetben, ezért nagyon fontos, hogy most a csapat mögött legyenek.