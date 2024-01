Ahogyan arról korábban írtunk, kikapott az Egis Körmend hazai pályán a Pakstól az NB I.-es kosárlabda-bajnokság 15. fordulójában. A vasiak trénere szerint megint nem sikerült csapatának követni a megbeszélteket.

Kocsis Tamás: - Először is gratulálni szeretnék a Paksnak, nagyszerűen játszottak. Mi egyszerűen megint csak nem követtük azt a tervet, amit megbeszéltünk. Olyan demoralizáló kosarakat kaptunk szerintem vagy 4-5 darabot, ami teljesen padlóra vitte a csapatot. Én úgy gondolom, hogy küzdöttünk, hajtottunk a végéig, de ez most nem volt elég. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kitartanak mellettünk, mert igazából most van rájuk a legnagyobb szükség, mikor ilyen mélypontot él meg a csapat. Próbálunk kimászni ebből a gödörből.

Sebastjan Krasovec: - Először is gratulálok a csapatnak, kemény meccs volt, Körmenden mindig kemény, mindig nagy nyomás van a csapaton, megvoltak a mélységeink és magasságaink, 35 percig kiválóan játszottunk, aztán megbomlott a védelmünk. Mindegy is, nagyon boldogok vagyunk, hogy győztünk, jó így kezdeni az évet, de messze vagyunk még attól, ahová el akarunk jutni, úgyhogy lépésről-lépésre haladunk.

Nikola Djogo: - Egész héten készültünk, az edzők jól feltérképezték nekünk az ASE csapatát, egyszer már játszottunk ellenük és úgy gondoltuk, hogy tudjuk mire számíthatunk. Laposan kezdtük az első félidőt. A második félidőben voltak olyan periódusok, amikor tudtunk agresszívan játszani, de ez nem elég ebben a bajnokságban néhány csapat ellen, ahogy ma sem.

Mario Ihring: - Ez egy nagyon kemény mérkőzés volt, főleg Körmenden mindig nehéz, ahol jó szurkolók és atmoszféra van. Jól szerveződtünk támadásban és védekezésben, a végén voltak „néma” pillanataink a mérkőzésen, amit dolgoznunk kell, de gratuláció a csapatnak és mindenkinek.