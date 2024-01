Az átmozgató tréninget Andorka Imre, a szakosztály edzője vezette, aki lapunk érdeklődésére elmondta: a kickbox szakosztály két helyszínen tevékenykedett az elmúlt esztendőben. Egyfelől a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium tornatermében folytak az edzések, másfelől a Körmendi Kulturális Központ Berzsenyi utcai épületének tükrös termében. Az utánpótlás-sportolók szépen meneteltek előre, különösen Horváth Szabolcs, aki hat aranyérmet, két ezüstöt és két bronzot szerzett egész éves kitartó munkájával. Rajta kívül Antal Laura, Lakatos Erik és Kraller Patrik teljesítményét kell kiemelni. – A szülők és gyerekek közös edzése hagyományos rendezvényünk, évek óta tartjuk meg nagy sikerrel.

Kellemesen elfáradtak

Forrás: Jámbori Tamás

Nagy öröm volt idén, hogy régebbi sportolóink is eljöttek a programra, sőt volt olyan is, aki nyugdíjas édesapját hozta el az edzésre. A megmozdulásnak a sporton kívül az a szerepe, hogy összekovácsolja a közösséget. Azt szeretnénk, hogy mindenki, aki hozzánk jár edzeni, érezze, hogy egy jó csapathoz tartozik. Úgy vélem, nemcsak a kupák, az érmek és az oklevelek fontosak a sportban, hanem a közösségi lét is. Ez szolgálta a közös edzésünk is – tette hozzá végül Andorka Imre.