A csapat a szlovénok 23-22-es legyőzésével szerezte meg az ötödik helyet. Lékai 36 percet töltött a pályán, és nyolc lövésből öt gólt szerzett. – A legnagyobb csapatok is elfáradnak, ha 16 nap alatt nyolc meccset játszanak, de ilyenkor mindenki beleadja az utolsó energiatartalékait. Küzdős, kemény mérkőzés volt sok kihagyott helyzettel, kevés góllal, de nagyon büszke vagyok a csapatra és arra, hogy a válogatott csapatkapitánya lehettem – nyilatkozta Lékai. A magyarok – akiknek a célja az első tíz közé kerülés volt – eddigi legjobb eredménye az 1998-as kontinenstornán elért hatodik hely volt. Most először jutottak tovább százszázalékos teljesítmén - nyel a csoportkörből, első alkalommal nyertek legalább négy mérkőzést egy Európabajnokságon, először léptek tovább a középdöntőből, és 2008 után először zárták pozitív mérleggel – öt siker, három vereség – az Eb-t. – Jó teljesítményt nyújtottunk, viszonylag stabilak maradtunk. Tavaly a világbajnokságon volt olyan meccs, például a dánok elleni negyeddöntő, amely nagyon csúnya volt. Most egy szintet mindig tudtunk hozni, a küzdés, az akarás mindig rendben volt. Mindent kiadtunk magunkból, ha nem ötödikek lennénk, akkor is emelt fővel mehetnénk haza – magyarázta. Saját teljesítménye kapcsán úgy fogalmazott: tisztában van vele, hogy nem élete legjobb Európa-bajnoksága volt, de a pályán és azon kívül is mindent megtett, hogy segítse a csapatot. A legeredményesebb játékos Bánhidi Bence volt, aki 43 lövésből 32 gólt szerzett. Lékai Máté 54-ből 29-szer volt eredményes, Ancsin Gábor pedig 48-ból 24-szer talált be. A legpontosabban Rosta Miklós célzott, aki 27 lövésből 23 gólt lőtt. A legtöbb időt, 313 percet Bóka Bendegúz töltötte a pályán, őt Imre Bence és Bánhidi Bence követi egyformán 256 perccel.