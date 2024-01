Nagy lendülettel, váltott pontokkal kezdték a felek a második félidőt. De a Falco stabil előnyét nem fenyegette veszély – sőt, egyre nőtt a különbség (24. perc. 63-47). A Honvéd közben fel-felzárkózott, de ilyenkor valaki mindig betalált hazai oldalról. A szombathelyi kispad jól forgatta a keretet, többen is ponterősen kosaraztak. Már a 20 pontot karcolt a hazai fór – olajozottan működőtt a Falco-gépezet (27. perc: 72-53). Végül „csak” 15 pontos vezetésről kezdhette a záró játékrészt a házigazda – úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés sorsa (30. perc: 74-59).

Ettől függetlenül a Honvéd megpróbálkozott egy huszáros rohammal, fel is zárkózott (34. perc: 77-66) – Tiby triplája jókor jött. De csak 10 pont alá küzdötte magát a szívós Honvéd – időt is kért Konakov mester (37. perc: 80-71). Ám egyre csak fogyott a hazai előny – bő másfél perccel a vége előtt egy triplányi távolságra zárkózott a vendég (80-77)! Újabb hazai időkérés próbálta megtörni a Honvéd lendületét. Benke triplával tért vissza a pályára, majd ismét betalált távolról, és Tiby is elsüllyesztett egy hármast – nagy csatát nyert meg a Falco, a vártnál talán nehezebben.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Budapesti Honvéd Sportegyesület 89-79 (22-24, 32-18, 20-17, 15-20)

Szombathely, 2910 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Minár L., Kapusi B.

Falco: Pongó 9/9, Tanoh Dez 9, Benke 13/9, Tiby 15/9, Keller 2. Csere: Perl 16, Barac 11, Pot 6, Veraztó –, Jordano 8/6, Krivacsevics –. Edző: Milos Konakov.

Honvéd: Dokovic 19/12, Brown 8, Hajdu 4, Wesson 19/6, Henry 18. Csere: Filipovic 6 , Reizinger –, Simon 5/3, Bazsó –, Kopácsi –. Edző: Zlatko Jovanovic.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-9. 7. perc: 15-14. 12. perc: 29-26. 15. perc: 43-30. 20. perc: 54-42. 24. perc: 63-47. 27. perc: 72-53. 30. perc: 74-59. 34. perc: 77-66. 37. perc: 80-71. 39. perc: 83-79.

Kipontozódott: –.

Edzői nyilatkozatok:

Milos Konakov: – Mindenképpen győzelemmel akartuk kezdeni az új évet – ez sikerült. Összességében úgy 30 percen keresztül kontrolláltuk a mérkőzést. Ám a negyedik elején volt egy rossz öt percünk, ezt kihasználva visszajött a meccsbe a remekül küzdő Honvéd, végül Benke két extra triplájának köszönhetően nyertük meg ezt a nehéz összecsapást – nagyon kellett a szurkolóink segítsége a hajrában. Ki fogjuk elemezni, hogy a Honvéd hogyan tudott ennyi hibába belekényszeríteni minket.

Zlatko Jovanovic: – Gratulálok a Falco megérdemelt győzeleméhez! Egy ilyen szintű csapat ellen nem férnek be üresjáratok – nekünk pedig többször is volt, amit például a hajrában is triplákkal büntettek. Jól harcoltunk, van minőség a csapatomban, de tanulni kell a most elkövetett hibáinkból!