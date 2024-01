Az év első nemzetközi utánpótlás versenyén a SZAK-Sportiskola két válogatott játékosa, a 14 esztendős Gergely Márk a 16 éves Poór Balázs indulhatott. A rendkívül erős mezőnyben Márk három, Balázs pedig két versenyszámban állt asztalhoz. Gergely kisebb sérülést követően utazott Linzbe, egy kicsit adós is maradt a jó játékkal. Saját korosztályában (U15) is és az U17-ben is a 64-es főtáblára jutott, majd az első fordulóban kiesett. Előzetesen főleg a serdülőknél vártak volna tőle kicsit jobb eredményt, igaz, igen nehéz sorsolást kapott. Ritkán rendeznek vegyes páros számot WTT versenyen – most szerepelt a versenykiírásban. Márk Dohoczki Nórával gond nélkül be is jutott a legjobb nyolc közé, ahol az első helyen kiemelt román kettőssel szemben búcsúztak. Poór Balázs szép győzelmeket aratott saját korosztályában és a legjobb 32 közé jutott. Itt az olaszok legnagyobb tehetsége Danilo Faso ejtette ki 3-1-gyel. Az U19-ben győzelem nélkül maradt Poór, míg vegyes párosban nem tudott indulni.