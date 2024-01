Egis Körmend–Atomerőmű SE 92-100 (21-26, 27-30, 21-20, 23-24).

Körmend, 1900 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Nagy V., Söjtöry T.

Körmend: Morgan 23/9, Takács K. 5, Djogo 19/3, Tolbert 16, Sylla 5. Csere: Durázi 6, Kiss M. 2, Ferencz 16/3, Schmera –. Edző: Kocsis Tamás.

Paks: Ihring 28/12, White 20/6, Géringer –, Nicholson 24/3, Wright Jr. 3. Csere: Wooten 10, Kovács Á. 11, Sövegjártó 3/3, Kucsora –, Dorogi –, Kékesi 1. Edző: Sebastian Krasovec.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 7-4. 7. perc: 16-13. 10. perc: 21-26. 13. perc: 29-34. 16. perc: 38-42. 20. perc: 48-56. 23. perc: 53-62. 27. perc: 65-69. 30. perc: 69-76. 33. perc: 73-86. 36. perc: 81-88. 39. perc: 90-95.

Kipontozódott: Sylla (36.), Tolbert (40).

Október elején, a bajnokság 2. fordulójában remek játékkal 18 pontos győzelmet (62-80) aratott a vasi piros-fekete alakulat az atomvárosiak otthonában. Azóta sok víz lefolyt a Rábán, ami olykor már a medréből is kilépett, és a két csapat háza táján történtek változások, főleg a paksiaknál, akik játékosokat és edzőt is cseréltek. A változtatások úgy tűnik, bejöttek, hiszen a tolnaiak megindultak felfelé a tabellán. A Körmend megint nem tudott teljes kerettel kiállni, ugyanis szombaton ismét nem számíthatott légiós irányítójára, Cookra Kocsis Tamás vezetőedző, Doktorra pedig - ahogy korábban is írtuk - hosszabb rehabilitációs időszak vár.

A találkozót megelőzően Kristóf Lászlót, a körmendi kosárlabda alapítóját köszöntötte a publikum vastapssal 85. születésnapja alkalmából. A meccs első akcióját a hazaik vezethették, Takács emelése még lepattant, a levegőben úszó Tolbert azonban behúzta a gyűrűbe a játékszert. Tempósan kezdtek a csapatok, várakozásoknak megfelelően nagy sebességgel igyekezett rohamozni a Paks, ám a Körmend felvette a kesztyűt és kezébe vette az irányítást.