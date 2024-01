Folytatódott az Egis Körmend vesszőfutása a legutóbbi fordulóban, amikor a Paks ellen szenvedtek nyolcpontos vereséget (92-100) a vasi piros-feketék. Kocsis Tamás vezetőedző szemmel láthatóan egyre nehezebben viseli a csapatot ért egészségügyi megpróbáltatásokat, amelyek egyértelműen negatívan befolyásolják a társaság eredményességét, illetve most adott esetben eredménytelenségét. A múltkori vereség ellenére éltette, kórusban skandálta a tréner nevét a körmendi tábor, amely tudja, milyen nehézségekkel küszködik a Rába-parti szakmai stáb.

– Próbálok okosat mondani, de nem tudok – nyilatkozta elkeseredett hangon Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – December eleje óta irányító nélkül játszunk, de nem lehet mindent csak erre fogni, mert most is dobtunk a Paks ellen 92 pontot, előtte Kaposváron 81-t, és egy átlagos védekezéssel, ennyi dobott ponttal illene nyerni idegenben és hazai pályán is. Lassúak vagyunk lábbal, nem tudunk odaérni, ebből a szempontból óriási jelentőséggel bír, hogy irányító nélkül játszunk, mert ők a gyorslábúak, ők bontják az ellenfél védekezését, így az egy-egyes helyzetekben sokszor vagyunk hátrányban. Problémáink nem fogyatkoztak, sokkal inkább gyarapodtak.

A hűség városában alaposan átalakult a keret és a szakmai stáb összetétele is. A korábbi körmendi, majd szolnoki tréner, Gasper Potocnik érkezett a kispadra, majd egy centerrel, Amadou Sidibével, illetve az Archibald helyére érkező Anthony Mathisttal erősödött a soproni csapat, amely ötmeccses győzelmi szériában van, legutóbb a Szolnokot verte idegenben (80-84).

– Az őszi meccsünkről kár beszélni (93-56), mert azóta átalakult a két gárda – folytatta Kocsis Tamás. – A Sopron egyértelműen felszálló ágban van, eredményeit illetően ott van a top háromban. Nagyon nehéz meccsre számítok, tényleg nem tudom mivel érdemeltük ki ezt a példátlan sérüléshullámot, amihez hasonlóval még nem találkoztam. Aki hadra fogható, annak kell előlépni, beleadni apait-anyait, hogy a meccs végén elmondhassuk, tényleg mindenki megtett mindent a győzelemért.