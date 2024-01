A Budo SE aikido szakosztályának meghívására Günther Steger 6. dan-os osztrák mester, oktató látogatott el Szombathelyre. Az évzáró edzőtábor keretében délelőtt, valamint délután is tartott edzéseket – pusztakezes és fegyveres technikákat gyakoroltak a Budo SE sportolói. A délelőtti edzés végén a kyu vizsgázók mutathatták meg tudásukat. Többen is sikeres vizsgát tettek Günther Steger 6 danos, Kardos Attila 5 danos, Ribes Attila 2 danos mester előtt: Sándor Borbála, Katona Zolán, Szidej Kornélia 6 kyu fokozat; Imre Laura 2 kyu fokozat. A délutáni edzést követőn pedig a dan-vizsgára jelentkezők mutathatták be tudásuk Günther Steger 6 danos és Sziber János 6 danos mester előtt: Odonics Gábor 1 dan, Molnár Ferenc 2 dan, Ribes Attila 3 dan fokozat.

Az egyesületet meglátogató osztrák mester gratulált a vizsgázóknak, egyben kiemelte felkészültségüket. A Budo SE több évtizedes jó kapcsolatot Günther Steger mesterrel, a közös munka a jövőben is folytatódni fog – és tovább erősíti a magyar-osztrák aikidokák kapcsolatát.