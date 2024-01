A napokban rendezték Dunaszerdahelyen a 2023-ban közösen életre hívott, három országon átívelő utánpótlás kupasorozat, a Danube Handball Cup következő fordulóját, ahol az U12-es és az U10-es korosztály csapatai mérték össze a tudásukat második alkalommal. Az SZKKA csapatai ezúttal is parádésan szerepeltek a nemzetközi porondon: az U12-es és U10-es együttes is behúzta mindkét meccsét az osztrák Hypo, valamint a szlovák SKP Pozsony ellen.

Horváth Konrád U12-es alakulata 22-12-re verte a Hypot, míg az SKP Bratislavát 31-8-ra múlta felül. Előbbin Bödei Zorka, utóbbin Szántó Szofi lett a meccs legjobbja.

– Tudtuk jól, hogy kemény mérkőzés vár ránk, hiszen a Hypo csapata is eddig veretlenül állt – értékelt Horváth Konrád edző. – Az első félidőben nem állt össze a támadásunk, nem tudtuk megnyerni a fontos egy-egy elleni szituációkat és abból az előnyöket kialakítani. A védekezésünk viszont rendben volt, így kevés gólt kaptunk és háromgólos előnnyel mentünk pihenőre. Félidőben megbeszéltük a játékokat a nyitott védekezésük ellen, amit jól is tudtunk alkalmazni. Megnyíltak a területek a beállós pozícióban, illetve szélről is tudtunk több gólt szerezni és tízgólos győzelmet arattunk. A Pozsony ellen az első perctől tudtunk dominálni. Öröm volt nézni a lányokat a pályán, jó védekezések után jöttek a gyors gólok.

Az U10-es csapat 12-11-re győzte le a Hypot, és 15-8-ra verte a pozsonyi gárdát. Csiszár Emma és Vasas Dorka lett a két meccs legjobbja.

– A Hypo ellen nagyon szoros meccsen sikerült egy góllal győznünk, ami annak köszönhető, hogy a lányok keményen védekeztek, támadásban pedig koncentráltan fejezték be a helyzeteket, valamint ezek mellé még jó kapusteljesítmény is párosult – mondta Varga Nikolett edző. – A Pozsony ellen látszódott a fáradtság a csapaton, de sikerült begyűjtenünk a két pontot. A lányok nagyon élvezték a játékot. Büszke vagyok a csapatra, dolgozunk tovább.