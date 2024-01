Magyarország–Horvátország 29-26 (14-13). Köln, 19750 néző, európa-bajnoki férfi kézilabda-mérkőzés, vezette: Lah, Sok (szlovénok).

Magyarország: Bartucz – Imre 7, Ancsin G. 3, Sipos A. 1, Bánhidi 2, Bodó 5, Lékai 4. Csere: Bóka 2, Ilic Z. 1, Ligetvári, Fazekas G. 3, Hanusz, Máthé 1. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

Horvátország: Mandic – Sostaric, Klarica 3, Cindric, Nacinovic 2, Srna 3, Jelinic 1. Csere: Kuzmanovic (kapus), Karacic 3, Lucin 5, Maras 2, Kusan 1, Mihic 1, Glavas 5. Szövetségi kapitány: Goran Perkovac.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2-3. 11. p.: 5-7. 18. p.: 9-7. 27. p.: 13-10. 40. p.: 16-17. 48. p.: 21-20. 52. p.: 23-21. 59. p.: 28-25.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 2/2.

Eleinte felváltva estek a gólok, a magyar lépéselőnyről a kilencedik percben sikerült elmozdulnia nemzeti együttesünknek, Bodó Richárd találatával 5-3-ra módosult az eredmény. A 11. perc kezdetén a horvát válogatott szövetségi kapitánya, Goran Perkovac egy 4-0-s magyar szériát követően, 7-4-nél időt kért. A magyarok 6-2-es szériája után a kapusbravúrokra és a jó védekezésre alapozva megnyugtatóvá lehetett volna tenni a különbséget, de a támadásban elkövetett rengeteg hiba miatt a horvátok felzárkóztak, és a szünetben 14-13 volt az állás ide.

Szünet után a horvátok fordítottak és 1-0 után ismét vezettek (17-16), a magyarok továbbra is sok helyzetet rontottak, ebben közrejátszott az ellenfél kapusainak remek teljesítménye is. Két perccel a vége előtt megint Lékaiék voltak kétgólos előnyben, és bár emberhátrányba kerültek, egy kulcsfontosságú labdaszerzés után Sipos Adrián gólt szerzett és ismét nyertek a mieink. Az utolsó másodpercekben Ilic Zoran lépett el a magasan kilépő horvát védők mellett és szerezte meg a magyar csapat utolsó, háromgólos győzelmet érő találatát (29-26). A magyar válogatott ezzel negyedik diadalát aratta a németországi tornán, amely korábban egyik Európa-bajnokságon sem sikerült neki.

Chema Rodríguez, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: – Hihetetlen volt a mai mérkőzés. Döbbenetes, amit a játékosaim véghez visznek. Mindig hangsúlyozzuk, hogy egy család vagyunk, ezt ma ismét megmutattuk. Ez ma Bodó Richárd és Bartucz László napja colt. Nagyon örülök, hogy kijött belőlük ez a teljesítmény. Egyébként pedig mindenki próbálta hozzátenni a magáét és ellátni a feladatát. Imre Bencét is ki kell emelni, de Bóka Bendegúzt is, sőt, igazából szinte tényleg mindenkit felsorolhatnék. Otthon is büszke lehet ezekre a srácokra mindenki. Mondhatni, erőn felül teljesítenek ezen a tornán.

A csoport másik mérkőzésein: Franciaország-Izland 39-32, Németország-Ausztria 22-22.

A csoport állása: 1. Franciaország 6 pont, 2. Magyarország 4, 3. Ausztria 3, 4. Németország 2, 5. Horvátország 1, 6. Izland 0.

A magyarok hétfőn 20.30-tól a házigazda németekkel játszanak.