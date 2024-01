Utoljára 2002-ben zajlott le 200 gurításos bajnokság tekében, majd a sportág áttért a 120 gurításos rendszerre – a mai napig is így zajlanak a különböző versenyek. Az Vasi Tekesportért Alapítvány munkatársai a nosztalgia jegyében rendezték meg a „régi formátumú” versenyt. Sikeresnek bizonyult a kezdeményezés, a szervezők nagy örömére a vasi tekések szép számmal vállalkoztak arra, hogy ebben formában is megmérettessék magukat: egészen pontosan 82 tekés nevezett az öt napig tartó erőpróbára. Az indulók között több Szuper Ligás és NB I.-es versenyző is volt – például a 2023-as esztendő legjobb tekézőjének választott répcelaki Móricz Zoltán, valamint a többszörös világbajnok Kakuk Levente, vagy a szintén világbajnok, már veterán Nagy László.

De érkeztek tekések Zala, Somogy, Veszprém vármegyéből, valamint Ausztriából. Derekasan helyt állt mindenki, még az idősebb korosztály is elismerést érdemel. Sem a színvonalra, sem a hangultra nem lehetett panasz – jól vizsgáztak a szervezők. A visszajelzések alapján egyébként többen küzdöttek másnap izomlázzal, de a tekések kérték, hogy legyen hagyomány ebből a versenyből. Ennek megfelelően már most eldőlt, hogy a 2025-os esztendőt is a 200 gurításos Retro Kupával indítja majd a Vasi Tekesport alapítvány!

A 82 indulóból egyébként 33-an értek el 900 ütött fa fölötti eredményt, ami már nagyon jó teljesítménynek számít.