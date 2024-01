Sopron KC–Egis Körmend 98-79 (26-25, 22-18, 25-22, 25-14).

Sopron, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Goda L., Györfy R., Major Á.

Sopron: Nichols 14, Griffin 12/12, Meszlényi 7/3, Molnár M. 8, Da Silva 18/3. Csere: Csendes 6/6, Fazekas –, Sidibe 15, Mathis 16/6, Sitku 2. Edző: Gasper Potocnik.

Körmend: Morgan 19/6, Takács K. 4, Ferencz 21/15, Durázi 15, Tolbert 18. Csere: Sylla 2, Kiss M. –, Herczeg –, Schmera –, Nagy P. –, Geröly –. Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 5-10. 7. perc: 15-19. 10. perc: 26-25. 13. perc: 34-34. 16. perc: 40-36. 20. perc: 48-43. 23. perc: 54-49. 27. perc: 63-59. 30. perc: 73-65. 33. perc: 78-67. 36. perc: 91-74. 39. perc: 96-79.

Kipontozódott: Sylla (28.p.).

A sok sebből vérző Egis Körmendre az utóbbi hetek legkomolyabb kihívása várt, hiszen egy igazán remek formában lévő, ötmeccses győzelmi szériában lévő Sopronhoz látogatott. Kocsis Tamás vezetőedzőnek az idei szezonban immár sokadjára kellett felforgatott csapattal várnia az adott fordulót, nem volt ez másként most sem.

A nehézségek ellenére kifejezetten jól kezdtek a vasiak, akik a második percben már hat ponttal jártak a Sopron előtt (2-8). Eleinte Morgan és Ferencz szorgoskodott leginkább a pontgyűjtésben, majd betársult melléjük Durázi is. Egészen a negyed végéig a Rába-partiak diktálták az iramot, mígnem a kilencedik percben Mathis büntetőivel először vette át a vezetést a házigazda (22-21). A negyed hátralevő részében jobbára csak büntetőztek a csapatok, amelyek közül a Sopron egyetlen ponttal bizonyult jobbnak az első etapban a Körmendnél (26-25). Váltott triplákkal folytatódott a meccs, előbb Ferencz, majd Griffin süllyeszetett el egy-egy hármast. Hol a házigazda, hol pedig a vasi piros-feketék jártak előrébb 1-1 ponttal. A 17. percben először nyúlt el hat ponttal a hűség városa Molnár kettesével (42-36), de Tolbert és Durázi gondoskodott arról, hogy lépjen el jobban a Sopron (42-40). Az első félidőt végül 48-43-ra nyerte a hazai gárda.

Fordulás után Ferencz és Tolbert dupláival zárkóztak a vendégek (48-47). Sidibe és Nichols pontjaival próbálta őrizni minimális előnyét a Sopron, amely a 25. percben Mathis távolijával 61-56-ra nyúlt el, ám a túloldalon Ferencz keze is hasonlóképpen sült el, így folytatódott a macska-egér játék (61-59). A nagy üldözés sokat kivett a Körmendből, a piros-feketék kiestek a ritmusból a negyed utolsó perceiben, amit gyorsan kihasznált a Sopron és egy 10 pontos előnyt épített ki (71-61).Ebből nyolcat sikerült is átmentenie a záró negyedre (73-65). Az utolsó 10 percet egy 5-0-ás rohammal kezdte a házigazda, egyre nehezebb helyzetbe sodorva ezzel a Rába-partiakat, akik nem tudtak már bejönni 10 pont alá. A 36. percben Ferencz és Csendes is betalált távolról, de ekkor már 91-74-et mutatott az eredményjelző. Egy újabb, de ezúttal körmendi 5-0-s széria következett (91-79), amikor még három perc volt vissza a meccsből. Jött azonban Griffin, aki demoralizáló hármasával végképp eldöntötte a találkozót. A Sopron 98-79-re győzött, ezzel folytatta immár hatmeccses nyerő szériáját, míg a Rába-partiak zsinórban harmadik meccsüket veszítették el.