Az exkörmendi légiós 18 tétmérkőzésen lépett pályára piros-kék mezben, 14.7 pontot, 4.2 lepattanót és 3.4 gólpasszt átlagolt. Szerdán pedig bejelentették, hogy leigazolták a svéd válogatott Elijah Clarancet. A 26 éves, 195 cm magas, 86 kg-os kettes posztos játékos profi karrierjét a német első osztályban a Fraport Skylinersnél kezdte, majd a holland bajnokság után Horvátországba igazolt. 2021 szeptemberében a montenegrói Lovcen 1947 gárdája szerződtette, ahol a montenegrói ligában és az ABA League II-ben szerepelt. A szezon végén 19.9 pontot, 4.1 lepattanót és 4.9 gólpasszt átlagolt, ezzel a liga MVP és Top Scorer elismerését is bezsebelhette. Pályafutását ezután Lettországban a VEF Rigánál folytatta, ahol a Bajnokok Ligájában és a Lett-Észt bajnokságban is pályára lépett. Elijah tagja a svéd válogatottnak is, az olimpiai előselejtezőn 4 mérkőzésen 19.3 pontot, 4.8 lepattanót és 2.3 gólpasszt átlagolt.