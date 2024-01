Hétvégén kezdődik a labdarúgó NB II. tavaszi szezonja, a 13. helyen álló Szombathelyi Haladás az első nyolc bajnoki mérkőzéséből hetet – Csákvár, Kozármisleny, BVSC, Tiszakécske, Budapest Honvéd, Siófok, ETO FC Győr – hazai pályán játszik, csupán Balmazújvárosba (a Nyíregyháza ideiglenes otthona) utazik. A télen – egyelőre – a Tiszakécske csapatkapitánya, a középpályás Erdei Carlo érkezett, míg Doktorics Áron a Vasasba, Derekas Zoltán Kecskemétre, Simut Mario Lucas Fehérvárra, Mursits Roland az osztrák Oberwartba igazolt. Bosnjak Predrag pedig abbahagyta a futballt és másodedzőként Aleksandar Jovic stábját erősíti. A zöld-fehérek négy felkészülési mérkőzést vívtak a télen, az osztrák másodosztályú Lafnitzot 2-1-re verték, Törökországban 2-1-re kikaptak az üzbég első osztályú Bunyodkortól, 0-0-ra végeztek az észak-macedón első ligás Shkupival és már az Illés Akadémián 2-2-re az osztrák másodosztályú Admira Wackerral.

– Január 3-án kezdte a csapat a felkészülést és a tervezett munkát sikerült elvégezni – mondta Szántó Csaba, a Szombathelyi Haladás szakmai vezetője. – Orvosi felmérések, vizsgálatok zajlottak az első napokban, majd a fizikai felkészítésen volt a hangsúly. Aztán következett a Lafnitz elleni felkészülési mérkőzés, ahol valamennyi játékos pályára lépett. Aztán tíz napra Törökországba utazott a gárda, ahol a fizikai munkán kívül a technikai dolgokon, a taktika gyakorlásán, csiszolásán volt a hangsúly. Két első osztályú csapat ellen játszottunk, a mutatott játékkal elégedettek lehettünk, az eredményességen kell javítanunk. Az edzőtábor után múlt vasárnap vívtuk a bajnoki főpróbát, a betegek, sérültek miatt felforgatott csapattal léptünk pályára, azt is mondhatnám, hogy aki egészséges volt, az játszott is. De azért a teljesítményen látszott, hogy sohasem látott összeállításokban futballoztuk végig a kilencven percet. Összességében jól sikerült felkészülésen van túl a csapat, jó pályákon, jó ellenfelekkel játszottunk.

– Dolgozunk a keret megerősítésén, Erdei Carlón kívül a támadószekcióba szeretnénk egy vagy két játékost igazolni – folytatta Szántó Csaba. – De csak azért nem igazolunk játékost, hogy többen legyünk – pláne, hogy így is 27-es kerettel (24 mezőnyjátékos, 3 kapus) dolgozik Aleksandar Jovic. Az átigazolási piac február 14-én zárul, tehát még akár az utolsó pillanatban is érkezhet játékos. De természetesen az az elsődleges célunk, hogy mihamarabb végleges legyen a keretünk. Ami a célokat illeti: mindenképpen előbbre akarunk lépni a tabellán, az első hatban szeretnénk végezni. Amekkora hátrány volt ősszel, hogy sorozatban idegenben játszottunk, most remélem ugyanakkora előny lesz számunkra a saját stadionunk.

A Hali a bajnoki rajton vasárnap 17 órakor az Aqvital FC Csákvárt fogadja a Haladás Sportkomplexumban.