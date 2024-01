A déli csoport élén az a Lukácsháza áll, amely a 2021/2022-es szezon végén búcsúzott a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságtól. Nem sikerül azonnal visszajutni, tavaly „csak” bronzérem jött össze. A mögöttünk hagyott fél szezonban viszont remekül teljesített: listavezetőként várja a tavaszi folytatást – ráadásul 56 gólt rúgott, messze a legtöbbet a mezőnyben.

– A tavalyi bronzérmes szezon már tavasszal is jól nézett ki, nyáron pedig jól igazoltunk, olyan játékosok tértek vissza a csapathoz, akik helyiek, vagy van kötődésük a csapathoz, és erősítést jelentettek – mondta Horváth Ákos, a Schott Lukácsháza SE edzője. – A szezonrajt nem sikerült Gércén, de aztán a csapat megmutatta, ami benne rejlik, mérkőzésről-mérkőzésre fejlődtünk, értünk össze – sikerült megtalálni a jó összeállítást, taktikát. Vannak rutinos játékosaink, mellettük tehetséges fiataljaink, akik éhesek a sikerre, a fejlődésre.

Csapatösszetartás a lukácsháziaknál

Fotó: VN/Schott Lukácsháza SE

- A társaság vevő a munkára, az ősz folyamán nagyon jó minőségben és létszámban voltunk az edzéseken. Nagyszerű a csapategység mind a pályán, mind a pályán kívül. A támadójátékunkra nem lehetett panasz, mi rúgtuk a legtöbb gólt az ősz folyamán. De a védekezésünk is – pár mérkőzést le számítva – rendben volt. Természetesen fejlődni mindig lehet, és kell is! Egyelőre sem távozó, sem érkező játékosról nem tudok beszámolni. Természetesen, ha valaki erősítést jelent és beleillik a csapatunkba, akkor elképzelhető, megerősítjük, frissítjük a keretünket. Sajnos a csapatkapitányunkat, Szenktúti Pétert és Németh Bálintot a tavaszra elveszítettük súlyos térdsérülés miatt – műtét vár rájuk. Ebben a bajnokságban nincs lefutott mérkőzés, ezért minden mérkőzésre, minden ellenfélre igyekszünk maximálisan felkészülni – a tabellából nem szabad kiindulni. A dobogós helyezésekért rajtunk kívül szerintem a Pecöl, a Gérce, Kemenesalja és a Gencsapáti harcolhat majd.

Északi csoport, élmezőny: 1. Lukácsháza (13 győzelem/0 döntetlen/2 vereség) 39 pont, 2. Gérce-Vásárosmiske (11/1/3) 34, 3. Kemenesalja (10/1/4) 31, 4. Pecöl (10/0/5) 30, 5. Gencsapáti (10/0/5) 30.

Az Újperint tavaly az északi csoportban nyert bajnokságot – most pedig az déliben halad rohamléptekben az aranyérem felé – nyolc pont előnnyel vezeti a tabellát.

– A tavalyi bajnoki cím után szinte teljesen át lett alakítva a csapatunk, 20 játékos távozott az egyébként több mint 40 fős keretünkből – tudtuk meg Németh Bálinttól, az Újperint SE szakvezetőjétől. – Azért dolgozunk ilyen nagy létszámmal, mert együttműködési megállapodásunk van a Király SE alakulatával: azok a fiatal királyos futballisták, akik ott kopogtatnak a vármegyei I. osztály kapuján, nálunk kóstolhatnak bele a felnőtt futballba. Mivel tavaly nem váltottunk osztályt, sok játékos igazolt megyei I. osztályú klubhoz, vagy Ausztriába. Most roppant fiatal csapatunk van, zömében 17-18 éves játékosokkal teletűzdelve – de komoly szerepe van a rutinos magnak is.

Újperint-Bajánsenye rangadó az őszről - azt a meccset 1-0-ra a vendég nyerte, de a tabella élén az Úperint telel

Fotó: Unger Tamás

- Heti kétszer edzünk, de a Királyban is játszó fiatalok akár heti négy-öt tréningen is részt vesznek, ezért erőnlétileg kiemelkedünk a mezőnyből. De jó csapategységünk, rengeteg csapatépítő foglalkozásunk van – és természetesen a körülményekre sem lehet panasz. A siker kulcsa, hogy egy jól működő rendszeren alapszik a futballunk. A szezon elején a dobogót céloztuk meg, de most már nem szeretnénk lemondani az első helyről. A Bajánsenye nagy rivális, harcos, szervezett csapat, de is a Rum is erős gárda, szintén beleszólhat a bajnoki címért folytatott versenyfutásba. A kertükben nem lesz változás a téli szünetben – és a munkából sem veszünk vissza!