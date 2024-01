Nem sikerült megszakítani nyeretlen szériáját az Egis Körmend a hétközi Magyar Kupa-mérkőzésen hazai környezetben a Szeged ellen. Pedig minden olyan szépen kezdődött, az első negyedben már 15 pontos előnyre tettek szert a Rába-partiak. Aztán jött a feketeleves, felállt a padlóról a Tisza-parti alakulat, fordított és nyert (91-98). A sorozatos bajnoki és szerdai kupakudarcot együttvéve, immár öt meccse nem tudott győzni Kocsis Tamás gárdája.

– Még most is nehéz megszólalni, kezdenek elfogyni a szavak, pedig tényleg igyekszünk minden tőlünk telhetőt megtenni, hogy végre kirángassuk magunkat ebből az elképesztő negatív szériából, de valahogy semmi sem sikerül – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője.

– A Szeged most már zsinórban a harmadik vagy negyedik olyan csapat volt, amelyik idejön hozzánk és valamelyik játékosa biztosan ellenünk játssza élete meccsét. Tény, elcsúszott olykor a védekezésünk, az is igaz, hogy olykor lemaradtak a játékosaink, de amikor mondjuk a Szeged újonca, Bailey legalább négy dobást kézen keresztül nyolc méterről elsüllyeszt, az abszolút demoralizáló. De ugyanez volt a Paks ellen is, amikor Ihring volt feltartóztathatatlan, vagy Kaposváron, ahol Abell játszott nagyot. Menni kell tovább, most éppen majd Zalaegerszegre, ahol megint nem lesz egyszerű dolgunk, rendbe kell tennünk a védekezést és azért most már egy kis szerencse sem ártana.

A kupabúcsú ellenére azért akadt üde színfolt is a pályán hazai szempontból, ugyanis az új irányító, Lovre Basic bemutatkozása remekül sikerült, jól szervezte a játékot, 19 pontot, közte 5 triplát termelt és 15 (!) gólpasszt osztott ki.

– Abszolút pozitív benyomást keltett – méltatta a horvát légiós teljesítményét Kocsis Tamás. – Nyilván, voltak hibák a játékában, de ez nagy valószínűség szerint csökken majd, ahogy megismeri és kiismeri a társait. Eladott labdáitól eltekintve egy nagyon jó teljesítményt nyújtott. Ugyan csak másfél hete van itt, de már érezhető, ahogy próbálja magából kihozni a maximumot, bízom benne, hogy jobbak leszünk vele.

A ZTE-nél a hétközi kupakudarcot követően a vezetőség közös megegyezéssel szerződést bontott Lubomir Ruzicka vezetőedzővel. Mint ismert, a zalaiak meglepetésre kikaptak az esélytelenebb Pécstől hazai pályán 75-78-ra, így ők sem jutottak be a legjobb négy közé. A klub vezetése dolgozik a vezetőedző, valamint az ötödik légiós pótlásán. A szombati, Körmend elleni rangadóra a Baki Gergely, Bencze Tamás páros készíti fel az együttest. A két csapat őszi, Rába-parti szomszédvári rangadóját egyetlen ponttal a ZTE nyerte (84-85).

– Halljuk, látjuk, hogy Egerszegen is vannak problémák, nekünk azonban nincs más választásunk, győznünk kell a ZTE otthonában – tért rá a soron következőre bajnoki meccsre a vasi piros-feketék mestere. – A körmendi összecsapáson is láthattuk, hogy a Tóth Ádám-Ostojic kettős jókora tömeget jelent számunkra a palánk alatt, amivel mindenképpen kezdenünk kell valamit. Figyelnünk kell ukrán kiválóságukra, Mishulára is, nehogy most éppen ő akarja élete meccsét játszani ellenünk, mert amúgy képes rá.