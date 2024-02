A Kecskemét erősen gyengére sikeredett szezont fut – pedig az előző években stabil középcsapatnak számított. A rossz eredmények miatt Forray Gábor vezetőedzőt december elején Ivkovics Sztojan, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya váltotta a kispadon. Az új tréner felpörgett ugyan a csapatot, három győzelemmel (Pécs, Kaposvár, Paks) nyitott, majd hektikus időszak következett fájó vereségekkel, váratlan győzelmekkel – az előző játéknapon például alsóházi rangadót bukott hazai pályán az Oroszlány ellen (73-85).

A KTE a tabella utolsó helyéről várja a szombathelyi meccset (igaz a 13. OSE és a 12. Honvéd is 7 győzelmet, 13 vereséget számlál – szoros a tabella hátsó régiója). A sok szürke kecskeméti teljesítmény közül kiemelkedik a szezon közben érkezett Marko Lukovic játéka – a szerb légiós hét meccsen lépett eddig pályára, 17 pontot átlagolt. A címvédő, listavezető Falco KC nagy formában van, előző 16 (!) bajnokiját zsinórban megnyerte. És a 8. fordulóban Kecskeméten is győzött 103-96-ra nyert – természetesen most is esélyesként lép pályára.

– A KTE nincs jó formában, nem szerepel jól az idei szezonban, nehéz időszakot él – fogalmazott a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely saját nevelésű játékosa, Verasztó Péter. – De azért annál jobb csapata a Kecskemét, mint amit a tabella sejtet. Ráadásul ellenfelünk különösebb nyomás, tét nélkül léphet pályára Szombathelyen, nincs veszíteni valója, ezért bátor, felszabadult játékra számítok tőle. Egy biztos: nem becsüljük le riválisunkat, koncentráltan, motiváltan fogunk pályára lépni. A hangsúly ismét a védekezésen lesz, és megpróbáljuk a tőlünk megszokott erős tempót diktálni, szeretnénk a saját stílusunkban játszani – természetesen győzelemmel akarjuk megörvendeztetni a szurkolóinkat!

A 21. forduló további párosítása, szerda, 18.00: Szeged-Körmend, Oroszlány–Szolnok, Paks–ZTE, Kaposvár–Alba-Fehérvár. 19.00: Honvéd–Pécs, Sopron–Debrecen.