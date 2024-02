A felsőházi rájátszás nyitányán az éllovas fogadta a másodikat, a címvédő a kihívót – klasszikus rangadón feszült egymásnak a két fő rivális. Az alapszakaszban a Haladás oda-vissza verte riválisát.

Haladás VSE–MVFC Berettyóújfalu 4-1 (2-1). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Czene-Joó, Kiss, Imrő.

HVSE: Alasztics – Luiggi, Henrique, Vatamaniuc-Bartha, Rutai. Csere: Gyimesi, Győrfy (kapus), Kovács M., Knizs, Hajmási, Dróth, Sipos, Fehér, Vas. Edző: Ferraz Conde Felipe.

Berettyóújfalu: Mezei – Rábl, Nagy K., Rafinha, Szabó P. Csere: Mező (kapus), Korcsmáros, Nagy I., Iszák, Magyari, Nagy D., Daróczi, Schusterman. Edző: Trencsényi János.

Gólszerzők: Dróth (4.), Luiggi (19.), Vas (26.), Henrique (39.)ill. Rafinha (20.).

Agresszívan, támadólag kezdett a Haladás – sorra dolgozta ki a helyzeteket. Dróth pedig parádés góllal szerzett vezetést a hazai gárdának: Alasztics kidobása után a kapunak háttal állva, finom bokamozdulattal terelte a hálóba a labdát (1-0). Próbálta feljebb tolni a játékát a Berettyó, de kapura nem jelentett veszélyt. Sőt, Kovács löketénél a kapufa mentette meg a vendéget. Kilenc perc volt még az első félidőből, mikor elérte az öt csapatfaultot a Haladás. Neki is bátorodott a Berettyó – már Alaszticsnak is akadt dolga. Közben pedig a vendég is eljutott öt faultig – négy perccel a szünet előtt. Hajmási nagyszerű cselei után Luiggi gurította az üres kapuba a labdát (2-0). De a szünet előtt néhány másodperccel Rafinha váratlanul szépített közelről (2-1).