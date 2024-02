A Falcóból betegség miatt Benke Szilárd hiányzott. Keller duplájával kezdődött a mérkőzés, amire a másik oldalon Da Silva válaszolt (2-2). Nem potyogtak a kosarak – aztán elkapták a fonalat a csapatok. Különösen a Falco, a szombathelyi együttesben elsősorban Perl és Barac szórta a pontokat. Az első negyedben végig a vasiak vezettek, az első tíz perc végén 22-17-es hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A második negyedet is a hazaiak kezdték jobban, az első két percben a soproniak pontot sem szereztek – Potocnik-mester időt is kért, nem kímélte a hangszálait… A dörgedelem nem használt, a vendégek továbbra sem szereztek pontot – a Falco viszont igen (29-17). Majdnem öt percet kellett várni a második negyed első soproni kosarára, melyet da Silva szerzett. A hazaiak sem váltottak minden támadásukat pontokra, de így is magabiztosan játszottak, tartották 10-12 pontos fórjukat. Sőt, egymás után két sikeres hármassal még tovább is növelték előnyüket (37-21). Tanoh Dez zsákolt egyet, így már húsz volt közte (41-21). Gyakorlatilag a félidőre eldőlt a mérkőzés (46-24). Beszédes adat: a második negyedben mindössze hét pontot dobott a Sopron. A harmadik negyed Keller triplájával indult - majd Perl 2+1-gyel folytatta, így hamar tovább nőtt a Falco előnye (52-24). Edzőmeccsé alakult át a bajnoki, a vasiak már 30 ponttal mentek (67-37). A negyedik negyedben még tovább nőtt a szombathelyiek előnye., osztálykülönbség volt a csapatok között. Egyik csapat sem sokat törődött a védekezéssel már, mindkét gárda bátran dobott. Az utolsó percben a közönség a „Boldog Születésnapot” című nótát énekelte el – Milos Konakov ugyanis vasárnap ünnepli 40. születésnapját.

A Sopron az első negyedben még tartotta magát, aztán kijött a tudásbeli különbség. A Falco simán nyert.

Milos Konakov: - Harmincöt percen keresztül remekül játszottunk, a meccs elejétől kezdve folyamatosan nőtt az előnyünk. Az elején volt egy kis problémánk, nem kontrolláltuk a lepattanókat, sok második esélyt kaptak így a soproniak. Ezt aztán kijavítottuk és ezután már remekül játszottunk. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a születésnapi köszöntést, ez nagyon sokat jelentett számomra.

Gasper Potocnik: - Gratulálok a Falcónak, jobb csapat, megérdemelten nyert. Jól kezdtük a mérkőzést, de az első negyed végén megtört a támadásunk ritmusa, több könnyű dobást kihagytunk, idegesek lettünk, kapkodni kezdtünk. Ezután sok labdát eladtunk, sok hibát vétettünk, ezekből tanulnunk kell. S abból is, hogy az olyan agresszív védekezésre, mint a Falcóé, kitaláljunk valamit.

Jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Sopron KC 92-66 (22-17, 24-7, 26-15, 20-27)

Szombathely, 2920 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Cziffra Cs., Györfy R., Földes Á.

Falco: Pot 2, Tanoh Dez 8, Jordano 9/9, Tiby 15/6, Keller 9/3. Csere: Perl 22, Pongó 8, Barac 8, Krivacsevics 7, Verasztó 1, Hansen -, Kovács B. 3/3.Edző: Milos Konakov.

Sopron: Nichols 13/3, Mathis 13/6, Da Silva 7, Scholl 2 Grifin 7/3. Csere: Fazekas -, Csendes 12/6, Molnár M. 8, Sitku M. 4, Meszlényi -, Flasár -. Edző: Gasper Potocnik.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 2-2. 5. perc: 10-6. 13. perc: 26-17. 16. perc: 31-19. 18. perc: 41-21. 23. perc: 54-26. 27. perc: 62-32. 29. perc: 70-38. 35. perc: 85-54.