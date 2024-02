Igazi dobópárbajt hozott múlt hétvégén a ZTE és az Egis Körmend rangadója, amelyen mindkét csapat 100 pont fölött fejezte be a találkozót, de a felek közül ennek csak a vendég vasiak örülhettek, akik végül kilenc ponttal bizonyultak jobbnak (101-110). Az utóbbi években talán most volt a legkevésbé esélye arra a Rába-partiaknak, hogy elkapják az Egerszeget, mivel ezúttal is problémahegyekkel kellett megküzdenie Kocsis Tamásnak és szakmai stábjának, amely nem kis meglepetésre elmozdította azokat a hegyeket. Mindezt úgy érték el a piros-feketék, hogy nem volt magasemberük, a túloldalon viszont ketten is rendelkezésre álltak. Óriásit küzdött, és rettentő fontos győzelmet aratott a Körmend, amelynek szemmel láthatóan nagy löketet adott Lovre Basic érkezése. Hogy ez a lendület kitart-e a hatmeccses győzelmi szériával rendelkező Alba Fehérvár ellen, az szombaton eldől, mindenesetre a ZTE elleni idegenbeli sikerre feltétlen lehet építeni. A problémák azonban nem szűntek meg ezzel a diadallal.

– Szerdáig mindössze hat játékos jelentkezett edzésre – nyilatkozta az Egis Körmend közösségi videócsatornáján Kocsis Tamás vezetőedző. – Mondanom sem kell, hogy hat emberrel nem lehet felkészülni egy Alba ellen. Bízom benne, hogy szombatig többen is felépülnek, mert az a vírusos megbetegedés, ami már eddig is több csapatot érintett, most elért hozzánk is. Nem mondok újdonságot azzal, hogy a Falco és az Fehérvár kimagaslik a mezőnyből, így egyáltalán nem lesz könnyű dolgunk most sem. A szerkezetünk sem tökéletes jelen pillanatban, azon dolgozunk, hogy ez változzon, de ebben az időszakban már nagyon nehéz olyan erősítést találni, akire tényleg azt lehet mondani, hogy gyengeségeinkre megoldást jelenthet. A ZTE ellen bizonyította a csapat vagányságát, és azt, hogy a játékosok képesek egymásért is küzdeni. Ha ezt az Alba ellen is meg tudja mutatni, akkor bármire képes lehet. Oda kell figyelnünk nagyon a fehérváriak gyorsindításaira, hiszen ez az egyik legfőbb fegyverük, illetve nagyon jó kinti dobókkal rendelkeznek, mint például a magyar mag oszlopos tagja, Vojvoda Dávid, akit azt hiszem nem kell bemutatni, valamint légióskontingensük is az egyik legerősebb a bajnokságban, úgyhogy embert próbáló feladat lesz ez számunkra. Bízom a hazai pálya varázsában.